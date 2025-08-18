日テレ『X秒後の新世界』10月からレギュラー化 日常の不思議な現象を解明・検証
日本テレビ系バラエティ特番『X秒後の新世界』が18日に放送され、10月からレギュラー化されることが発表された。
『X秒後の新世界』
同番組は、日常の中に潜む見逃しがちな謎や不思議な現象を新しい視点で解明・検証するというもの。これまで、今年1月26日と5月11日に放送されてきた。レギュラー化の放送開始日や出演者などの詳細は、後日発表される。
番組ホームページと公式X(Twitter)では、身近な変わった出来事や現象、調査してほしいことを募集している。
【編集部MEMO】
『X秒後の新世界』これまでの放送では、せいや(霜降り明星)と藤井貴彦が、全3回に出演している。
『X秒後の新世界』
同番組は、日常の中に潜む見逃しがちな謎や不思議な現象を新しい視点で解明・検証するというもの。これまで、今年1月26日と5月11日に放送されてきた。レギュラー化の放送開始日や出演者などの詳細は、後日発表される。
番組ホームページと公式X(Twitter)では、身近な変わった出来事や現象、調査してほしいことを募集している。
【編集部MEMO】
『X秒後の新世界』これまでの放送では、せいや(霜降り明星)と藤井貴彦が、全3回に出演している。