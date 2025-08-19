日経225先物：19日0時＝200円高、4万3920円
19日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比200円高の4万3920円と急伸。日経平均株価の現物終値4万3714.31円に対しては205.69円高。出来高は6577枚となっている。
TOPIX先物期近は3132.5ポイントと前日比9ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.54ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43920 +200 6577
日経225mini 43915 +195 94276
TOPIX先物 3132.5 +9 7264
JPX日経400先物 28120 +30 369
グロース指数先物 804 +1 206
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
