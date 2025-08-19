　19日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比200円高の4万3920円と急伸。日経平均株価の現物終値4万3714.31円に対しては205.69円高。出来高は6577枚となっている。

　TOPIX先物期近は3132.5ポイントと前日比9ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.54ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43920　　　　　+200　　　　6577
日経225mini 　　　　　　 43915　　　　　+195　　　 94276
TOPIX先物 　　　　　　　3132.5　　　　　　+9　　　　7264
JPX日経400先物　　　　　 28120　　　　　 +30　　　　 369
グロース指数先物　　　　　 804　　　　　　+1　　　　 206
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース