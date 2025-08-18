「猫が笑うほどおかしい」? 猫にまつわる英語イディオム (17)

猫は笑わないというと愛猫家は反論するかもしれないが、少なくとも人間のようには笑わない。そんな笑わない猫さえ笑うことがあるとしたら、どれほど面白いことがあったのだろうか。

英語では、そんな発想をそのまま表現した「（enough） to make a cat laugh」というイディオムがある。

■（Enough） to make a cat laugh

「（enough） to make a cat laugh」というイディオムは、「猫でさえ笑うほどおかしい」「滑稽でたまらない」という意味だ。

ただし純粋に面白くてたまらない、というばかりではなく、文脈によっては嘲笑を示すために用いられることもある。たとえば、「ばかばかしくて笑ってしまう」「笑止千万だ」という含みを帯びるような例だ。

要は、猫は笑わないという前提を踏まえた誇張であり、おかしさの度合いを極端に高く（あるいは低く）表現したイディオムである。

■由来

このイディオムの成り立ちには、いくつかの説がある。

有力なのは、イギリスの劇作家であり古美術研究家でもあったジェイムズ・ロビンソン・プランシェが、フランス童話の『長靴をはいた猫』を翻案して、1837年に上演したバーレッタ（喜歌劇）だ。

この劇に「Enough to make a cat laugh」というセリフが使われているが、これがこのイディオムが印刷物で確認できる最初期の例である。

19世紀なかばには俗語として普及し、1893年の喜劇『Charley’s Aunt』には「It makes a cat laugh」が宣伝文句として用いられていた。これもこのイディオムの普及に寄与したと考えられている。

その後、辞典類にも採録が進み、たとえばエリック・パートリッジの『A Dictionary of Slang and Unconventional English』（1937）では、このイディオムは「extremely funny, droll, ludicrous（非常におかしい、ひょうきんな、滑稽な）」 と定義されている。

現在、それほど日常的に用いられるイディオムではないが、ネイティブなら目にしたり耳にしたりすれば、そのニュアンスがすぐに伝わるだろう。肯定的にも否定的にも使えるため、イギリス風のレトロな響きで、誇張や皮肉を強調したいときに生きる表現だ。

例文 ・That routine was enough to make a cat laugh. （あの出し物は猫でも笑うほどおかしかった） ・His excuse would make a cat laugh. （彼の言い訳は、猫でも笑ってしまうくらい馬鹿げている）