¡ÖÈà¤Ï»Ä¤ë¤È»×¤¦¤è¡×¡¡¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¥ê¥³¡¦¥ë¥¤¥¹¤Îµî½¢¤Ë¥Ú¥Ã¥×¤¬¸ÀµÚ
º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥ê¥³¡¦¥ë¥¤¥¹¡£³«ËëÀï¤Ç¤Ï±¦SB¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢½øÎó¤Ç¤¤¤¨¤ÐÀäÂÐÅª¤Ê1ÈÖ¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤Îµî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ømanchester evening news¡Ù¤Ç¤Ï¥ê¥³¡¦¥ë¥¤¥¹¤¬º£²Æ¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¥·¥Æ¥£»ÄÎ±¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤ÏÂ¾¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤¤¤ë¼«Ê¬¤Î»Ñ¤òÁÛÁü¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡×
¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤â¥¦¥ë¥Ö¥ºÀï¸å¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤Ï»Ä¤ë¤È»×¤¦¤è¡£Èà¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×
¡Ö(°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ï)²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£Æü¤Î¤È¤³¤í¤Ï»Ä¤ë¤È»×¤¦¡×
20ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥·¥Æ¥£¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï95»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥ë¥¤¥¹¡£±¦SB¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢HG¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤»¤ë¼ã¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¥·¥Æ¥£¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£