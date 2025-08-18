ジョーシン、商品入れ替えにともなう「決算売りつくしセール」を8月24日まで実施
家電量販店のジョーシンが、商品入れ替えにともなう「決算売りつくしセール」を8月24日（日）まで実施しています。新品・在庫品、展示・処分品を対象に、さまざまなジャンルの商品を最大20％引きの特別価格で販売します。
ジョーシンの「決算売りつくしセール」が後半戦に突入！
決算売りつくしセールの対象商品と割引率は以下の通り。いずれも、ジョーシンの指定商品が対象となります。
インクカートリッジ、用紙…販売価格から10％引き
各種ディスクメディア、AV・スマホアクセサリー、懐中電灯・配線器具、パソコンキーボード・マウス、メモリーカード・USBメモリー、クリーナー用紙パックなど…販売価格から15％引き
電池・電球…販売価格から20％引き
Nintendo Switchアクセサリー（Switch 2アクセサリーは対象外）…販売価格から5％引き
パイロット メルちゃん商品、タカラトミー ジョブレイバー商品…販売価格から10％引き
電池・電球は販売価格から20％引きと割引率が高い
販売価格から15％引きの対象商品は幅広い
あわせて、夏物家電の在庫一掃大処分！も実施しています。エアコンやハイビジョン液晶テレビなどを特価で販売しており、エアコンは標準取付工事代込みの価格となっています。
夏物家電の在庫一掃大処分セールも実施している
エアコンは標準取付工事代込みの価格となっている
