気象庁は、きょう(18日)午前10時25分に、宮古島付近で熱帯低気圧が発生したと発表しました。

▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション

気象庁によりますと、熱帯低気圧はきょう午後9時には、宮古島の南南東約２４０キロにあって、ゆっくりした速さで北へ進んでいます。

中心の気圧は１００８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。

今後の進路予想は【画像①】の通りです。

今後の進路はどうなる？

その中心は、



あす（１９日）午前９時までには台風となり那覇市の南南西約１５０キロ

中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



あす（１９日）午後９時には久米島の北約８０キロ

中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



あさって（２０日）午後９時には東シナ海

中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、



２１日午後９時には九州の西

中心の気圧は１００８ヘクトパスカル



が予想されます。

全国各地の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の情報に注意してください。