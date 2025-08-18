【台風情報】「台風12号」発生か？“台風のたまご”熱帯低気圧 沖縄→九州の西へ？今後の進路は【台風いつどこへ？今後16日間の天気予報シミュレーション 気象庁 18日午後11時30分更新】
気象庁は、きょう(18日)午前10時25分に、宮古島付近で熱帯低気圧が発生したと発表しました。
▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション
気象庁によりますと、熱帯低気圧はきょう午後9時には、宮古島の南南東約２４０キロにあって、ゆっくりした速さで北へ進んでいます。
中心の気圧は１００８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。
今後の進路予想は【画像①】の通りです。
今後の進路はどうなる？
その中心は、
あす（１９日）午前９時までには台風となり那覇市の南南西約１５０キロ
中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
あす（１９日）午後９時には久米島の北約８０キロ
中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
あさって（２０日）午後９時には東シナ海
中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、
２１日午後９時には九州の西
中心の気圧は１００８ヘクトパスカル
が予想されます。
全国各地の天気への影響は？
今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。
今後の情報に注意してください。