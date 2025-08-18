

≒JOY「今、恋をしている」MVサムネイル

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ≒JOYが18日、新曲 『今、恋をしている』 のMusic Videoを公開した。

【動画】公開された≒JOY「今、恋をしている」MV

先日、＝LOVE、≠ME、≒JOYが夏にお届けするスペシャルソングを8月に順次配信リリースすることが発表されたが、8月27日に配信リリースされる≒JOYの新曲 『今、恋をしている』 のMusic Videoが公開された。

新曲 『今、恋をしている』 は、メンバーの市原愛弓がセンターを務め、男性目線での片想いを綴ったピュアなラブソングに仕上がっている。Music Videoは、=LOVE新曲『内緒バナシ』、≠ME新曲『君を見かけた』、それぞれのスペシャルソング同様に縦型で制作され、学校を舞台に繰り広げられるストーリー仕立ての作品に仕上がっている。

昨日は、≒JOY全国ツアー2025「Our moon is getting full」の初日となる大阪公演（フェニーチェ堺 大ホール）が開催され、11月30日に≒JOYにとって過去最大規模の会場となる東京都・有明アリーナにてツアーファイナルが開催されることも発表されている。≒JOY全国ツアー2025は、チケットが完売している公演もあるとのこと。

また先日、＝LOVE、≠ME、≒JOY３グループ合同、総勢34名による特別番組「イコノイジョイがやってやんよ！」の放送も発表されている。