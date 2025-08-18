アルシャンの市街地。（７月２７日、ドローンから、フフホト＝新華社記者／馬金瑞）

【新華社フフホト8月18日】中国内モンゴル自治区ヒンガン盟アルシャン市は人口わずか3万人余り、市街地面積11平方キロの小都市ながら、管轄区域が約7400平方キロに及び、雄大な火山湖、神秘的な鉱泉群、森林と雪原が広がる。また世界ジオパーク1カ所、国家森林公園2カ所、国家湿地公園3カ所を有する。

アルシャンという地名は「温かく神聖な泉」を意味するモンゴル語「ハロン・アルシャン」に由来する。地元の文化学者、王福森（おう・ふくしん）氏は「アルシャンには四つの温泉群と76の源泉があり、昼夜を問わず湧き出ている。身を切るような冷泉（3度）、心地良い温泉、高温の熱泉、湯気が立ち込める高熱泉（48度）と4種類の泉質がそろっている」と語った。

アルシャンの幹線道路。（７月２７日、ドローンから、フフホト＝新華社記者／馬金瑞）

アルシャンは緑に包まれた都市で、植生被覆率は95％を超える。6〜8月の日中の平均最高気温が22度という強力な「天然のクーラー」により、オートキャンプ場や夜の森林探検ツアー、水上レジャー施設は連日多くの人でにぎわっている。市文化観光体育局の許静（きょ・せい）局長は「今年上半期（1〜6月）の観光客数は前年同期比11.6％増の延べ213万5100人だった」と話し、冷涼なアルシャンを訪れる避暑客が増えていると紹介した。

アルシャン国家森林公園の溶岩地帯と森林。（５月１９日撮影、フフホト＝新華社記者／馬金瑞）

アルシャン駅を出発する列車。（７月２７日、ドローンから、フフホト＝新華社記者／馬金瑞）

アルシャン市街をジョギングする男性。（７月２７日撮影、フフホト＝新華社記者／馬金瑞）

アルシャン国家森林公園を散策する観光客。（フフホト＝新華社配信）

アルシャン国家森林公園を散策する観光客。（フフホト＝新華社配信）

アルシャン国家森林公園にある駝峰嶺天池。（５月２０日、ドローンから、フフホト＝新華社記者／馬金瑞）

アルシャン国家森林公園にある駝峰嶺天池。（７月２８日撮影、フフホト＝新華社配信）

アルシャン国家森林公園の風景。（フフホト＝新華社配信）

アルシャン国家森林公園にある駝峰嶺天池。（７月２８日、ドローンから、フフホト＝新華社記者／馬金瑞）

アルシャンの夜景。（７月２７日、ドローンから、フフホト＝新華社記者／馬金瑞）

アルシャン市内の聖泉広場で、パレード出演者と写真に納まる子ども。（７月２７日撮影、フフホト＝新華社記者／馬金瑞）

アルシャン市内を流れる哈拉哈河。（７月２８日、ドローンから、フフホト＝新華社記者／馬金瑞）

アルシャンで行われたパレード。（７月２７日、ドローンから、フフホト＝新華社記者／馬金瑞）

アルシャン市内の聖泉広場で、パレード出演者と交流する子どもたち。（７月２７日撮影、フフホト＝新華社記者／馬金瑞）