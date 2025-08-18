ブラック企業での残業中、「辞めたい」と言い出せずに思いついた“恐怖の退職方法”にスカッ【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「うえっ…もう22時だ。スーパーがまた閉まってる」。長時間残業を強いられる、いわゆるブラック企業に就職した八田は、退職の意向を伝えても上司に引き止められるばかりで、聞いてもらえない。仕事のもやもやを描いた羽流木はないさん(@warugi871)の漫画『お仕事をがんばる女性の話』が、X(旧Twitter)で話題を集めている。
22時を過ぎた社内。プレゼン資料を作成するため、ほとんど誰もいないフロアで残業していた八田は、連日のオーバーワークで疲労が蓄積していた。そこにまだ残っていた上司が励ましに来たため、八田は「この前の話考えてくれましたか？」と退職の意向について尋ねる。しかし、上司は「できたら考え直してくれないか」「もう少しだけ俺と頑張ってみてくれないか」と、引き止めを繰り返すばかりだった。
簡単に退職させてもらえない職場にうんざりした八田が考えた退職方法は、お化けを雇うという斬新なものだった。羽流木はないさんは、このアイデアを思いついたきっかけについて「仕事を辞めたかったとき、言い出すのが気まずくて思いつきました」と語る。
■「最初の伏線がひっくり返される」バズった理由と作者の思惑
本作は、5.3万もの「いいね」が集まり、見事にバズった。羽流木はないさんは、その理由について「私自身が最初の伏線が最後にひっくり返されるのが好きなので、そういう驚きがネットで軽く読むにはよかったのかもしれません」と推測する。
漫画の出だしにある伏線は絶妙で、「見事にだまされた」という読者も多かった。会社を退職するためにお化けを雇ったという設定について、羽流木はないさんは「地縛霊はその場から動けないと聞いているので、ある程度自由がある、結構強い怨霊のイメージです」とキャラクター設定を明かした。
読者からは「このお化けに依頼したい」という声が続出したが、嫌な上司を引きずり込むという方法も可能なのかと尋ねると、「お化けとの契約についてはそもそも倫理観の外のことなので、選択肢としてはありだと思います！」と答えた。
取材協力：羽流木はない(@warugi871)
