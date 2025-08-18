SixTONESは最新曲、Travis Japanがライブでの人気曲をフルサイズで披露 9.1放送『CDTVライブ！ライブ！』3時間SP
9月1日19時より『CDTVライブ！ライブ！』3時間スペシャル（TBS系）を放送。第1弾出演アーティストとして、CUTIE STREET、SixTONES、Travis Japan、FRUITS ZIPPER、BOYNEXTDOOR、緑黄色社会の出演が発表された。
【写真】SixTONES・森本慎太郎、ブラッド・ピットからの「慎太郎」呼びに感激「まさか名前を呼んでくれるとは」
このたび、番組を彩る豪華出演アーティスト第1弾と歌唱曲を発表。
SixTONESは、野田洋次郎（RADWIMPS）が書き下ろした“青春エールソング”としても話題の最新曲「Stargaze」をフルサイズで届ける。力強い6人の歌声に期待が高まる。
Travis Japanは、メンバーの松田元太がプロデュースした「Rush」をフルサイズでパフォーマンス。ライブでも人気曲となっているセクシーな雰囲気をまとうパフォーマンスは必見だ。
BOYNEXTDOORは、日本2ndシングルから、初の日本オリジナルタイトル曲「Count To Love」をフルサイズテレビ初パフォーマンス。先行配信され話題になっているサビ部分のキャッチーな振り付けも見どころ。
緑黄色社会はCMソングとして書き下ろされたテレビ初披露の最新曲「つづく」をフルサイズライブで魅せる。FRUITS ZIPPERは彼女たちらしい中毒性MAXの最新曲「ピポパポ」をフルサイズパフォーマンス。
そしてCUTIE STREETも登場。さらに、8月の『CDTV』オリジナル月間ランキングも発表する。1位の栄冠に輝くのはどの曲なのか？
■出演アーティスト・楽曲一覧（※アーティスト名50音順）
CUTIE STREET
SixTONES「Stargaze」
Travis Japan「Rush」
FRUITS ZIPPER「ピポパポ」
BOYNEXTDOOR「Count To Love」
緑黄色社会「つづく」
『CDTVライブ！ライブ！』3時間スペシャルは、9月1日19時放送。
