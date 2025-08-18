18日午後11時12分ごろ、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県で最大震度2を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は愛知県西部で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、長野県の長野高森町と根羽村、それに売木村、岐阜県の恵那市、静岡県の浜松天竜区、愛知県の豊田市です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□長野県

長野高森町 根羽村 売木村



□岐阜県

恵那市



□静岡県

浜松天竜区



□愛知県

豊田市

■震度1

□長野県

飯田市 中川村 松川町

阿南町 阿智村 下條村

大鹿村



□岐阜県

中津川市 美濃加茂市 八百津町

大垣市 関市 各務原市

瑞穂市 本巣市 岐南町

岐阜池田町



□静岡県

浜松中央区 浜松浜名区 磐田市

牧之原市



□愛知県

名古屋千種区 名古屋西区 名古屋中村区

名古屋昭和区 名古屋瑞穂区 名古屋熱田区

名古屋港区 名古屋守山区 名古屋緑区

名古屋名東区 岡崎市 一宮市

瀬戸市 刈谷市 安城市

西尾市 犬山市 東海市

大府市 高浜市 豊明市

日進市 愛知みよし市 東郷町

愛知美浜町 幸田町 豊橋市

豊川市 蒲郡市 新城市

田原市 設楽町 東栄町

豊根村



□三重県

鈴鹿市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。