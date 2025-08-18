世界的サッカーゲーム『Football Manager 26』の発売が決定！前作はまさかの発売中止…開発エンジン移行で大幅進化へ

株式会社セガは14日、世界中で高い人気を誇るフットボールマネジメントシミュレーションゲーム「Football Manager」シリーズの最新作『Football Manager 26（FM26）』を、発売することを発表した。

「Football Manager」は、セガと英国の開発会社・Sports Interactiveを代表する世界的に人気のシリーズ。地元のセミプロチームから世界有数の名門クラブまで、好きなクラブの全権監督としてチームをさらなる高みに押し上げていくことが目標の“比類なきリアルサッカーのシミュレーションゲーム”だ。

ただ、前作『Football Manager 25（FM25）』は、発売日が2度変更されるなど開発が遅れ、最終的には今年2月、発売中止が決定。この際、Sports Interactiveは「現在は次回作へ向けて、私たち全員が期待するクオリティを実現することにすべての努力を集中しています」と語っていた。

待望の新作となる『FM26』は、シリーズ史上最高の没入感と、ビジュアル面での大幅な進化を遂げた作品になるとのこと。開発エンジンをUnityへ移行したことで、ユーザーインターフェース（UI）の刷新やグラフィックの強化が図られ、より直感的で美しいゲームプレイを楽しむことができるという。

また、プレミアリーグライセンスを活用した新たなマッチデーも実現。このほかにも、今後数々の新要素を追加予定とのことなので発表を楽しみに待ちたい。