歌舞伎役者の人生を描いた映画「国宝」（李相日監督）の興行収入が１００億円を突破した。

配給する東宝が１８日、発表した。邦画の実写作品が興収１００億円を超えるのは、２００３年の「踊る大捜査線 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ２ レインボーブリッジを封鎖せよ！」以来、２２年ぶり。ブームは原作本や歌舞伎界にも波及している。

物語は、任侠（にんきょう）一家に生まれた主人公が、上方歌舞伎の名門に引き取られ、同世代の御曹司と切磋琢磨（せっさたくま）しながら才能を開花させていく一代記。主演の吉沢亮さん（３１）と、共演の横浜流星さん（２８）が実際に稽古を重ね、すべて自身で演じた歌舞伎の舞踊シーンなどが話題を呼んでいる。

公開から７３日間（６月６日〜８月１７日）で興収は１０５億円、観客動員数は７４７万人となった。興行通信社の調べによると、実写の邦画で興収１００億円を突破したのは他に「南極物語」（１９８３年）、「踊る大捜査線 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」（９８年）があり、「国宝」が４作目になる。

原作は、芥川賞作家・吉田修一さんによる同名小説で、芸術選奨文部科学大臣賞を受賞するなど高い評価を受ける。発行する朝日新聞出版によると映画の公開後、文庫上下巻で計１００万部を重版し、単行本などを含めた現在の累計発行部数は１４０万部に上る。

歌舞伎界にも国宝効果が出ている。松竹によると、映画が公開された６月以降、「本物の歌舞伎を見たい」という問い合わせが急増し、「日に日にチケットの販売実績が上がり、７月の前売り販売も大きく伸びた」という。

歌舞伎俳優の市川團十郎（だんじゅうろう）さん（４７）は今月、取材会の席で「歌舞伎に注目が集まっている。客席には若いカップルなどがいつもより多かった。日本の文化に共鳴しているのだと感じる」と語った。１０月に福岡と京都で開かれる公演では、映画に登場した人気舞踊「二人藤娘」を上演するという。