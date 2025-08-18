Photo: ヤマダユウス型

個人的にも、今年の大本命タブレットでした。

サクサク動いて発熱にも強い、ゲーミングスマホ。良いですよね、ロマンですよね。でも、せっかくゲームを楽しむならスマホよりも大画面で楽しみたくない？

Photo: ヤマダユウス型

REDMAGICが2025年7月にリリースした「REDMAGIC Astra」は、9.06インチのゲーミングタブレット。スマホよりも大画面で、かつiPadなどよりちょい小さいこのサイズ感。あまりにも大正解でした。

今回お借りしてレビューするのは、もっともお手頃なRAM12GB＋ストレージ256GBモデル。お値段は8万7800円（税込）です。え、安くない？

大きくもコンパクトな、このサイズ

Photo: ヤマダユウス型

写真左が「REDMAGIC Astra」、写真右が10.86インチのiPad Air。一般的なタブレットよりもふたまわりほど小さく、片手でもしっかりと掴めます。

タブレットでのゲームプレイはスマホより迫力があるものの、大画面すぎるとタッチパッドの距離感が広すぎる、タブレットが重くて腕が疲れるといったデメリット気になってくることも。

そこでやや小さなタブレットにすることで、大画面と操作性のどちらも快適に味わえるわけですね。もちろん、持ち歩きもしやすい。

Photo: ヤマダユウス型

カラバリはブラックとシルバーで、今回はブラックをレビュー。背面にはロゴのほか、Snapdragon 8 Elite搭載を示す意匠、カメラ、そして冷却ファンが見えます。カメラの出っ張りがないフラットな背面になっていて、タブレットを構えても、あるいは置いても、安定感ヨシ。

Photo: ヤマダユウス型

もちろんロゴは光るし、本体のサウンドに合わせてリズミカルに明滅するモードも搭載。ゲーミング義務も抜かりなし。

不満/Zeroのサクサクプレイ

スペックや操作性については、もはやパーフェクトです。これこそ僕が求めていた理想のゲーミングタブレット！

Photo: ヤマダユウス型

Snapdragon 8 Eliteは、記事執筆時点でAndroidが採用できるもっとも高性能なSoC。その性能は『ゼンレスゾーンゼロ』のグラフィック設定をフルテンにしてもほぼカクツキなし。約370gとデバイスも軽量なので、一般的なタブレットに比べて腕の負担もラクです。

Screenshot: ヤマダユウス型

ゲームプレイをサポートするゲームスペースからは、CPUパワーや感度設定、エイムアシストといった便利機能の設定が可能。省エネな「バランス」モードと、ハイパワーな「ビヨンド」モードとでは、明確にゲームのカクツキに違いがありました。バッテリー時間よりもサクサクプレイを味わいたいなら「ビヨンド」一択。

Screenshot: ヤマダユウス型

タッチサンプリングレートなど、さらに深い項目まで変更可能。ここまで操作感をカスタムできるのが、ゲーミングスマホ・タブレットの強みですね。

ディスプレイは2.4KのOLEDで、カツッと頑丈さを感じる手触り。バッテリー容量はこのサイズのタブレットではトップクラスの8,200mAh。これでも充分ではあるものの、「ビヨンド」モード時はかなりの速度でバッテリーが減るので9,000mAhくらいあればもっと嬉しかったかな。でもそれだと重量がなぁ…。

Screenshot: ヤマダユウス型

AnTuTuベンチマークスコアは、トップクラスの270万台！ RAM12GBでこれですから、より上位スペックのRAM16GB+ストレージ512GBモデル、あるいはRAM24GB＋ストレージ1TBモデルならば、夢の300万台も見えてきますね（実際に300万出してるベンチ見ました）。

溜まった熱はファンで逃がすべし

Photo: ヤマダユウス型

REDMAGICといえば物理ファンということでね、今回もしっかり搭載しておりますよ。ファンのほかに「PAD ICE-X冷却システム」なる、液体金属を用いた金属プレートによる放熱機構を搭載。ゲーミングPC並の冷却アプローチです。

Screenshot: ヤマダユウス型

ファンのON/OFFは画面上から下にスワイプするクイック設定パネルから素早くアクセス。常時回転、高負荷時のみ回転など設定可能で、急速充電中にファンを回転させて充電効率を上げられるのも気が利いていますね。

Photo: ヤマダユウス型

ファンが回転している時はLEDが発光。回転音はほとんど聞こえず、ギリギリまで耳を近づけるとわずかに音が聞こえるかなというレベルです。

ちなみにAnTuTuベンチマーク時にファン有効or無効で比較してみましたが、有意な違いは見受けられませんでした。ゲームプレイ時はファンがあると背面の熱が大きく抑えられていたので、ひとまず高負荷時はONにしておけばヨシ。

最強のミニタブレット

Photo: ヤマダユウス型

このサイズでこのパワフルさ、もう最高です。

「REDMAGIC Astra」のライバルはLenovoの「Lenovo Legion Y700 Gen 4」なんですが（スナドラ8搭載、AnTuTu270万台）、現時点で日本版は未発売。ゆえに、ゲーム向けの小型タブレットは実質コレ一択と言って良いでしょう。

REDMAGICはゲーミングスマホでもブイブイ言わせてますし、これからもスマホとタブレットの両軸を出し続けてほしいですね。パワフルかつコンパクト、ガジェットはこういうのが一番ワクワクするものよ。