日テレ「X秒後の新世界」10月からレギュラー放送決定 特番内で発表
【モデルプレス＝2025/08/18】8月18日22時より、日本テレビ系特番『X秒後の新世界』が放送。番組内で、本番組が371万8800秒後の2025年10月よりレギュラー放送されることが発表された。
『X秒後の新世界』は、1月26日と5月11日に特別番組として放送。その斬新な企画と独自の切り口が視聴者から大きな反響を呼び、このたびレギュラー化が決定した。
本番組では、日常の中に潜む見逃しがちな謎や不思議な現象を新しい視点で解明・検証。視聴者を“X秒後”に新世界へと誘う。なお、放送開始日や出演者などの詳細は後日発表される。（modelpress編集部）
◆「X秒後の新世界」レギュラー放送決定
