9月1日放送「CDTV」3時間SP、出演者第1弾＆歌唱曲発表 SixTONES・Travis Japan・BOYNEXTDOORら
【モデルプレス＝2025/08/18】TBSでは、9月1日よる7時から『CDTVライブ！ライブ！』を3時間生放送。このたび、番組を彩る豪華出演アーティスト第1弾と歌唱曲が発表された。
SixTONESは、野田洋次郎（RADWIMPS）が書き下ろした“青春エールソング”としても話題の最新曲「Stargaze」をフルサイズで披露。力強い6人の歌声を届ける。
Travis Japanは、メンバーの松⽥元太がプロデュースした「Rush」をフルサイズでパフォーマンス。ライブでも⼈気曲となっているセクシーな雰囲気を纏うパフォーマンスが見どころとなる。
BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）は、日本2ndシングルから、初の日本オリジナルタイトル曲「Count To Love」をフルサイズテレビ初パフォーマンス。先行配信され話題になっているサビ部分のキャッチーな振り付けを披露する。
緑黄色社会はCMソングとして書き下ろされたテレビ初披露の最新曲「つづく」をフルサイズライブで魅せる。FRUITS ZIPPERは彼女たちらしい中毒性MAXの最新曲「ピポパポ」をフルサイズパフォーマンス。そしてCUTIE STREETも登場する。
さらに、8月の『CDTV』オリジナル月間ランキングも発表。1位の栄冠に輝くのはどの曲なのか。（modelpress編集部）
CUTIE STREET
SixTONES「Stargaze」
Travis Japan「Rush」
FRUITS ZIPPER「ピポパポ」
BOYNEXTDOOR「Count To Love」
緑黄色社会「つづく」
※アーティスト名50音順
【Not Sponsored 記事】
