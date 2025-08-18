（上段左から）CUTIE STREET、SixTONES、Travis Japan（下段左から）FRUITS ZIPPER、BOYNEXTDOOR、緑黄色社会（提供写真）

【モデルプレス＝2025/08/18】TBSでは、9月1日よる7時から『CDTVライブ！ライブ！』を3時間生放送。このたび、番組を彩る豪華出演アーティスト第1弾と歌唱曲が発表された。

◆9月1日「CDTV」出演者第1弾＆楽曲発表


SixTONESは、野田洋次郎（RADWIMPS）が書き下ろした“青春エールソング”としても話題の最新曲「Stargaze」をフルサイズで披露。力強い6人の歌声を届ける。

Travis Japanは、メンバーの松⽥元太がプロデュースした「Rush」をフルサイズでパフォーマンス。ライブでも⼈気曲となっているセクシーな雰囲気を纏うパフォーマンスが見どころとなる。

BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）は、日本2ndシングルから、初の日本オリジナルタイトル曲「Count To Love」をフルサイズテレビ初パフォーマンス。先行配信され話題になっているサビ部分のキャッチーな振り付けを披露する。

緑黄色社会はCMソングとして書き下ろされたテレビ初披露の最新曲「つづく」をフルサイズライブで魅せる。FRUITS ZIPPERは彼女たちらしい中毒性MAXの最新曲「ピポパポ」をフルサイズパフォーマンス。そしてCUTIE STREETも登場する。

さらに、8月の『CDTV』オリジナル月間ランキングも発表。1位の栄冠に輝くのはどの曲なのか。（modelpress編集部）

◆出演アーティスト・楽曲一覧


CUTIE STREET
SixTONES「Stargaze」
Travis Japan「Rush」
FRUITS ZIPPER「ピポパポ」
BOYNEXTDOOR「Count To Love」
緑黄色社会「つづく」

※アーティスト名50音順

