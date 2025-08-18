¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¦¶å½£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡Û¾®Àî¹¸»Ê¡¡£¶¥³¡¼¥¹Àì²Ê¤Ç½®·ôÍí¤ß£³²ó¡ÖÅ¸³«¤òÆÍ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡Ö¶å½£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕÁèÃ¥¥ª¡¼¥ë¶å½£ÁªÈ´Àï¡×¤Ï£±£¸Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¾®Àî¹¸»Ê¡Ê£µ£·¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï£³ÆüÌÜ£±£Ò¡¢à¥Þ¥¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥óá¤Î£¶¥³¡¼¥¹¤«¤éºÇÆâº¹¤·¡£Æ»Ãæ¤Ï¼ã¼ê¤Î°æ¾å·Å¿Í¤È¤Î£³ÈÖ¼êÁè¤¤¤ò±é¤¸¡¢£²¼þ£²£Í¤Ç¿¶¤êÀÚ¤ê£³Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡¡½éÀï¤Ï£µÃåÂçÇÔ¤Ç¤â£²ÆüÌÜ°Ê¹ß¤Ï£²¡¢£³¡¢£²Ãå¤È½®·ôÍí¤ß¤Î³èÌö¡£¤¤¤¯¤éÁö¤ê´·¤ì¤¿ÃÏ¸µ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£¶¥³¡¼¥¹¤¬ÉÔÍø¤ÊÅöÃÏ¿åÌÌ¤Ç¤³¤Î³èÌö¤Ï¤µ¤¹¤¬ºÇ¸Å»²¤Î¥¢¥¦¥È²°¤À¡£¡Ö·Ã¤Þ¤ì¤â¤¢¤ë¤±¤ÉÅ¸³«¤òÆÍ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à£´£³¹æµ¡¤Ïµ¡Î¨£´£µ¡ó¤ò¸Ø¤ê¡¢Á°²ó¡¢ÌîÄ¹À¥Àµ¹§¤¬½ÐÂ¡¢¿¤Ó¤È¤â¤Ë¶¯ÎÏ¤Ë»Å¾å¤²¤¿ÃíÌÜµ¡¡£¡Ö²ó¤êÂ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡£¿¤Ó¤¬Íî¤Á¤Æ¤Ç¤â²ó¤êÂ¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡£¥ì¡¼¥¹¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¿·ÉÊ¥ê¥ó¥°¤òÆþ¤ì¤¿¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤ØÂÅ¶¨¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡£³ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤ÆÆÀÅÀÎ¨£µ¡¦£µ£°¤Ç£±£¹°Ì¡£¥Ù¥¹¥È£±£¸Æþ¤ê¤Ø¡¢º£¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÅ¸³«¤ÎÎ®¤ì¡õÎÏ¶¯¤¤½®Â¤¬¤¢¤ì¤ÐÆÍÇË¤Ï²ÄÇ½¡£¥Þ¥¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î£¶¥³¡¼¥¹¤«¤é¼«ÎÏ¤Ç½àÍ¥¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£