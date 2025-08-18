サムスンの次期ミッドレンジモデル「Galaxy S25 FE」について、公式らしきレンダリング（CG）画像がリークされ、新色の「Jet Black」カラーが披露されています。

↑Image:Winfuture

これらの画像は、英国の小売店Tescoがウェブサイトに製品情報を掲載したものです。なお、カラーバリエーションには「Icy Blue」も用意される予定とのこと。以前からの噂通り、デザインはGalaxy S25シリーズに近づき、前モデルよりも薄型化され、重さも約213gから約190gへと軽量化しているようです。

興味深いのは、SoCに前モデルと同じExynos 2400eを搭載していると記載されている点です。これは、最近噂されていた「少しクロック周波数が高いExynos 2400にアップグレード」との話とは食い違います。

ほか、主な仕様は次の通りです。

ディスプレイ：6.7インチ FHD+（2340×1080ピクセル）Super AMOLED、120Hzリフレッシュレート対応 メモリ：8GB ストレージ：128GBまたは256GB バッテリー容量：4900mAh、45W高速有線充電対応（前モデルから性能向上） カメラ：背面トリプル（50MPメイン、12MP超広角、8MP望遠［3倍光学ズーム］）、前面カメラは12MPにアップグレード（前モデルは10MP）

全体として、Galaxy S25 FEは大幅なスペックアップはないものの、バッテリー容量の増加やフロントカメラの性能向上など、ユーザーにとって嬉しい細かな改良を盛り込んだモデルになりそうです。

Source: Winfuture

via: GSMArena

The post Galaxy S25 FEに新色「ジェットブラック」？新画像が流出 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.