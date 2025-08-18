やっぱり『黒』が正解かも！【グローバルワーク】ガバッと着て即シャレる！「オールインワン」

シンプルなインナーに合わせるだけでコーデが完成し、シャレ見えを狙えるオールインワン。幼く見えそう……と大人コーデに取り入れるのが難しいと感じる人もいるのでは？ そこで今回は【グローバルワーク】の「黒オールインワン」をご紹介。シックな黒なら、大人コーデのサマ見えを狙えそう。忙しい朝のコーデ組みに手間取ることなく、おしゃれを楽しみたい人は必見です！

シャーリングで女っぽ黒オールインワン

【グローバルワーク】「シャーリングオールインワン」\6,990（税込）

立体感のあるシャーリングが特徴の黒オールインワン。黒一色でもシンプルになりすぎない華やかさがあります。ウエスト位置の切り替えが高めに設定されているため、すっきりとしたスタイルアップ効果も期待できそう。サンダルや華奢なアクセサリーと合わせて、上品な雰囲気を作るのがおすすめ。

カジュアルからきれいめまで使いやすい一着

【グローバルワーク】「オールインワン」\3,494（税込・セール価格）

ワイドなストレートシルエットが特徴の、シンプル派さんにぴったりなオールインワン。無駄のないデザインだからこそ、小物使いでさまざまな表情に変化するのがポイント。シックな黒なのでラフになりすぎず、Tシャツやタンクトップ合わせも洗練された大人カジュアルコーデに。ブラウスを合わせればきれいめコーデも作れる優秀アイテムです。

Writer：licca.M