　18日午後10時から放送された、日本テレビ系バラエティー『X秒後の新世界』内で同番組が371万8800秒後の10月からレギュラー放送されることが発表された。

　同番組は、1月26日と5月11日に特別番組として放送され、その斬新な企画と独自の切り口が視聴者から大きな反響を呼んだ。その好評を受け、このたびレギュラー化が決定した。

　日常の中に潜む見逃しがちな謎や不思議な現象を新しい視点で解明・検証し、視聴者をX秒後に新世界へと誘う。放送開始日や出演者などの詳細は後日発表となる。

　また、番組ホームページでは、“みなさんのまわりにある新世界”として、身近な変わった出来事や現象、調査してほしいことを募集中。