9・1放送『CDTVライブ！ライブ！』出演者第1弾発表 SixTONES、Travis Japan、BOYNEXTDOORら【歌唱曲一覧】
9月1日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』3時間スペシャル（後7：00〜後9：54）の第1弾出演アーティストが18日、発表された。CUTIE STREET、SixTONES、Travis Japan、FRUITS ZIPPER、BOYNEXTDOOR、緑黄色社会（※50音順）が出演する。
【写真】どうしたの？現役力士とぶつかりげいこをするSixTONES
SixTONESは、野田洋次郎（RADWIMPS）が書き下ろした“青春エールソング”としても話題の最新曲「Stargaze」をフルサイズで届ける。力強い6人の歌声がポイントとなる。
Travis Japanは、メンバーの松田元太がプロデュースした「Rush」をフルサイズでパフォーマンス。ライブでも人気曲となっているセクシーな雰囲気をまとうパフォーマンスが見どころとなる。
BOYNEXTDOORは、日本2ndシングルから、初の日本オリジナルタイトル曲「Count To Love」をフルサイズテレビ初パフォーマンスする。先行配信され話題になっているサビ部分のキャッチーな振り付けを披露する。
緑黄色社会はCMソングとして書き下ろされたテレビ初披露の最新曲「つづく」をフルサイズライブで魅せる。FRUITS ZIPPERは中毒性MAXの最新曲「ピポパポ」をフルサイズパフォーマンス。CUTIE STREETも登場する。
【9月1日放送『CDTVライブ！ライブ！』出演者・楽曲一覧】
（※アーティスト名50音順）
CUTIE STREET
SixTONES「Stargaze」
Travis Japan「Rush」
FRUITS ZIPPER「ピポパポ」
BOYNEXTDOOR「Count To Love」
緑黄色社会「つづく」
【写真】どうしたの？現役力士とぶつかりげいこをするSixTONES
SixTONESは、野田洋次郎（RADWIMPS）が書き下ろした“青春エールソング”としても話題の最新曲「Stargaze」をフルサイズで届ける。力強い6人の歌声がポイントとなる。
BOYNEXTDOORは、日本2ndシングルから、初の日本オリジナルタイトル曲「Count To Love」をフルサイズテレビ初パフォーマンスする。先行配信され話題になっているサビ部分のキャッチーな振り付けを披露する。
緑黄色社会はCMソングとして書き下ろされたテレビ初披露の最新曲「つづく」をフルサイズライブで魅せる。FRUITS ZIPPERは中毒性MAXの最新曲「ピポパポ」をフルサイズパフォーマンス。CUTIE STREETも登場する。
【9月1日放送『CDTVライブ！ライブ！』出演者・楽曲一覧】
（※アーティスト名50音順）
CUTIE STREET
SixTONES「Stargaze」
Travis Japan「Rush」
FRUITS ZIPPER「ピポパポ」
BOYNEXTDOOR「Count To Love」
緑黄色社会「つづく」