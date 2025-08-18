¥³¥áÊ¿¶Ñ²Á³Ê5¥¥í3737±ß Àè½µ¤ËÈæ¤Ù195±ßÃÍ¾å¤¬¤ê ²áµî3Ç¯¤ÇºÇÂç¤Î¾å¤²Éý
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Î¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬Àè½µ¤è¤êÂçÉý¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢3737±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î10Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÁ´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á5¥¥í¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï3737±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°¤Î½µ¤è¤ê195±ß¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢Åý·×¤ò»Ï¤á¤¿2022Ç¯3·î°ÊÍèºÇÂç¤Î¾å¤²Éý¤Ç¤¹¡£
¢§È÷ÃßÊÆ¤ò´Þ¤à¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¡×¤¬Á°¤Î½µ¤è¤ê191±ß¾å¤¬¤Ã¤Æ3190±ß¤Ë¡¢¢§¡ÖÌÃÊÁÊÆ¡×¤â37±ß¾å¤¬¤Ã¤Æ4239±ß¤Ç¤·¤¿¡£
ÇÀ¿å¾Ê¤Ï¢§È÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¹¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¢§¿·ÊÆ¤¬½Ð²ó¤ê»Ï¤á¡¢ÌÃÊÁÊÆ¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤¬Ê¿¶Ñ²Á³Ê¾å¾º¤ÎÍ×°ø¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ÊÆ¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë½Ð²ó¤ëÍè·î°Ê¹ß¤ÎÃÍÆ°¤¤¬¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
