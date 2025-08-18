気象庁は、きょう(18日)午前10時25分に、宮古島付近で熱帯低気圧が発生したと発表しました。

気象庁によりますと、熱帯低気圧はきょう午後9時には、宮古島の南南東約２４０キロにあって、ゆっくりした速さで北へ進んでいます。

中心の気圧は１００８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。

今後の進路予想は【画像①】の通りです。

今後の進路はどうなる？

その中心は、



あす（１９日）午前９時までには台風となり那覇市の南南西約１５０キロ

中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



あす（１９日）午後９時には久米島の北約８０キロ

中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



あさって（２０日）午後９時には東シナ海

中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、



２１日午後９時には九州の西

中心の気圧は１００８ヘクトパスカル



が予想されます。

あす(19日)沖縄本島と先島諸島に接近へ 警報級の大雨のおそれも

沖縄の南の熱帯低気圧は、今後12時間以内に台風へ発達し、19日にかけて沖縄本島地方と先島諸島に接近する見込みです。



［雨の予想］

18日に予想される1時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 30ミリ



19日に予想される1時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 50ミリ



18日午後6時から19日午後6時時までに予想される24時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 150ミリ



［風の予想］

19日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

沖縄本島地方 南東の風 18メートル（25メートル）



［波の予想］

18日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 3メートル うねりを伴う

宮古島地方 2.5メートル うねりを伴う



19日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 4メートル うねりを伴う

宮古島地方 2.5メートル うねりを伴う



20日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 2.5メートル うねりを伴う



［防災事項］

沖縄本島地方では、19日にかけて警報級の大雨となる見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。



沖縄本島地方では、熱帯低気圧や熱帯低気圧から変わる台風の接近に伴い、19日は強い風が吹き、沿岸の海域では20日にかけてうねりを伴いしけや波の高い状態が続く見込みです。強風やうねりを伴った高波に注意してください。



沖縄本島地方では、19日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。



また、先島諸島や大東島地方では、19日にかけて発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。

全国各地の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の情報に注意してください。