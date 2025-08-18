ヨルシカがドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系）に主題歌として書き下ろした最新曲「修羅」の歌詞の一節を、ドラマに登場する濱ソラリスの高校生役キャストが朗読する動画が公開された。

同楽曲は、宮沢賢治をドラマとの共通項として詩集『春と修羅』をモチーフに制作された楽曲。同楽曲の1フレーズを、まるで国語の授業のように、斎藤瑞穂（南琴奈）、鷹野良則（日高由起刀）、江見芽衣（月島琉衣）、高瀬佑介（のせりん）という4人の生徒が順番に読み上げていく映像からは、〈あの風〉〈山影〉〈日差し〉〈波風〉という言葉の節々から、この物語の舞台情景が垣間見える。

そして、朗読を終えた生徒たちの表情が緩み、お互いの表情を見つめ合いながら話す様子も映し出される。彼らの口元を眺めて想像するのもこの映像の楽しみ方だという。

なおこのコラボレーション動画は、ヨルシカの「修羅」30秒CMとしても編集されており、ドラマの放送内でも本日8月18日よりオンエアされる。

（文=リアルサウンド編集部）