¡¡¶õ¼ê½÷»Ò¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÀ¶¿å´õÍÆ¤µ¤ó¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡££±£·ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¿¿ÁêÊóÆ»¡¡¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡µ¤Ç÷¤Î·ÁÁê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½Ìò¶¥µ»»þ¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ê¡¢¹õ¥·¥ç¡¼¥ÈÈ±¤ËÇò¥Ö¥é¥¦¥¹¤Î¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç½Ð±é¤·¤¿À¶¿å¡£¡ÖºòÆü¤Ï¥Ð¥ó¥¥·¥ã¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È¸þ¤¹ç¤¤¡È¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡É¤³¤È¤Î½Å¤ß¤ÈÂçÀÚ¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê°áÁõ¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¥µ»»þ¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤°ìÊÑ¤·¤¿»Ñ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤µ¤Ç÷¤ËËþ¤Á¤¿±éÉñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿½Ö´ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡¡¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤·¤¿¡£Èþ¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¡¢¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¤è¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£