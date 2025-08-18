日本テレビ系「しゃべくり００７」が１８日、放送され、タレント・藤本美貴、フジテレビアナウンサーの中村仁美がゲスト出演した。

さまぁ〜ず・大竹一樹との間に長男（１３）、次男（９）、三男（６）を授かっている中村は、大竹を「ある方」として、次々に夫への不満を放出。子どもがママがいなくて「ママがいい！」と泣いた時、どうするのが最善か？というテーマで、「私の知ってる『ある方』は、鬼電ですよ。『泣きやまない、泣きやまない！』。しかも怒りながら。『ママがいないと泣きやまないんで、どうすればいい？』って」と明かすと、スタジオは一斉に「え〜っ？！」とドン引き。藤本も「嫌だー」と驚いた。

番組では「ママじゃないとダメ、って言ってるよ、が（ママにとっての）一番ＮＧワード」と説明された。

さらに中村は「前の日に作った料理食べないんです」と明かすと、藤本が「それは嫌だ」と即反応。「１日おくと菌が繁殖する（って言って）」と続けると、一斉に「え〜〜っ？！」とドン引きの声があがった。中村は「私が前の日の残り物は全部食べなきゃいけなくて。冷蔵庫で一晩寝かせたら『菌が繁殖してる』（って）」と大竹の言い分を伝えると、さらに大きな「えぇ〜〜っ？！」の声が一斉にあがっていた。