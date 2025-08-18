（渡辺カメラマン）「天塩町上空です。畑が一面水に浸かっています」



天塩町では１７日、２４時間降水量が観測史上最大の１５６ミリを記録し、町内の畑や牧草地がいまも冠水しています。



豊富町では床上浸水の被害が３件確認され、住民は朝から片付け作業に追われていました。



（浸水被害にあった住民）「川が流れているが、水位が下がらなかったから全部こっち来ちゃって。カーペットや畳はだめだね」





床上浸水は天塩町や幌延町でも確認されました。

１７日の道内は大気の状態が非常に不安定で、前線の活動が活発化したため、日本海側北部の天塩町から豊富町周辺に帯状の降水帯が停滞し、非常に激しい雨が降りました。



洪水警報が出た豊富町と幌延町では避難指示が発令されました。



豊富町では１８日午前７時すぎに避難指示が解除されましたが、最大８世帯１４人が不安な一夜を過ごしました。



（避難した住民）「トイレが使えなかったからこっち（避難所）に来た。こんなことは初めてなんです」

この大雨の影響で交通にも影響が出ています。



（渡辺カメラマン）「線路の下が大きく削られ、枕木がむき出しの状態になっています」



ＪＲ宗谷線の豊富ー糠南間で、線路の土台の土砂が流出するなどの被害がでています。



（ＪＲ北海道工務部 渡辺一也部長）「現在のところ復旧の見込みは立っていない。現時点で確認できている状況から見込むと、今週いっぱいで復旧したい」



ＪＲ北海道は当面の間、稚内ー音威子府間の運転を見合わせ、午後３時半ごろからバスによる代替輸送を始めています。



（千葉県からの観光客）「子ども連れなので列車だと立って（子どもが）あやせるがバスだとできないし、長い間座りっぱなしなので心配」



道北に大きな爪跡を残した大雨。



一日も早い復旧が望まれます。