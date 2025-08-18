自動車レースチーム「D'station Racing」レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの花乃衣美優（25）が18日、自身のインスタグラムやX（旧ツイッター）を更新。今季限りでレースアンバサダーを卒業すると発表した。

赤、緑、2種類のコスチュームに加え、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」の衣装写真もアップし、「【ご報告】今シーズンをもって、レースアンバサダーを卒業させて頂く事になりました」と公表。「今年でレースアンバサダー5年目となりますが、まだまだレースアンバサダーとして活動する事もできたのですが、こんな私にも後輩が沢山できて、自分にも新しい夢が出来て、居心地の良い場所にずっと居てはいけないなという思いもあり、少し早いと思われてしまうかもしれませんが、卒業という形を選ばせて頂きました。今まで応援して下さった皆様、そして携わって頂いた全ての方に感謝致します。応援して下さっている皆様とは、今後も会える機会を沢山作っていきたいと思ってますので、レースアンバサダーは卒業という形になりますが、レースアンバサダー以外でのお仕事では今後もよろしくお願いいたします！」とつづった。

さらに「そして最後に、、最後のレースアンバサダーの活動がフレッシュエンジェルズで終えれる事、凄く幸せです。フレッシュエンジェルズは、レースの業務だけではなく、他には無いアイドル活動もさせて頂きました。フレッシュエンジェルズとしてステージに立たせて頂けたことは、私にとってとても大きな思い出です。たくさんの思い出と愛をもって、これからも頑張って参ります。残りのシーズンも、一緒にサーキットを駆け抜けましょう」と記した。

自身のYouTubeでも落ち着いた黒のワンピース姿でグレーのソファに座って動画配信した。「初めてレースクイーンをさせていただいたのは大学4年生の時です」とレースが大好きでスタートした思い出を振り返り、「チームの一員として間近で応援できる特別場所にすごく離れなくないなという気持ちで5年目を迎えました」とやりがいを言葉にした。

「フレッシュエンジェルズ」としても、レース会場だけでなくアイドルとしてダンスなどでステージに立つことも貴重で特別な経験だった。「いざ卒業となるとすごく悲しい気持ちになってしまいますね…」と涙ぐむ場面も。「これまでサーキットだったりイベントなどで私のことを応援してくれた皆さん、本当にありがとうございました。残りのシーズン、みんなで一緒に駆け抜けましょう。一番の最後は11月の富士スーパー耐久ですね。そのステージで私のレースクイーン人生は最後となってしまうんですけれど、みんなで最後まで楽しんで活動を終えたいと思っています。たくさんの思い出と愛をありがとうございました」と感謝の気持ちを伝え、頭を下げた。

ファンやフォロワーからも「寂しくなるな」「つらすぎる」「早すぎる」「燃え尽きましょう」「女優さんデビューもあったりして」などのコメントが寄せられた。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのスーパーGT3000クラスのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞した。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」。SNSではレースアンバサダーの様子や、プライベートのファッションなども投稿している。