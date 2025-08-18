CLASS SEVEN¡¢Ìî³°¥¤¥Ù¥ó¥È½é½Ð±é¡¡À±·Å²»¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×¡¡»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹
Number_i¤ä»°Âð·ò¤µ¤ó¤é¤òÍÊ¤¹¤ëTOBE¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡¢7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×CLASS SEVEN¤¬17Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎMIYASHITA PARK¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø½ÂÃ«¥¢¥ª¥Ï¥ë2.0º×¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£½é¤ÎÌî³°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½Ð±é¤ÇCLASS SEVEN¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥É¥é¥Þ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ±·Å²»¤µ¤ó¡Ê15¡Ë¤¬»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼½Ð±é¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤ò´Õ¾Þ
²ñ¾ì¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ï¥ë³Ø±à¡Ù¤Î±ÇÁü¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÈáÌÄ¤Ë¤â»÷¤¿´¿À¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¾å¤¬¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¾å±Ç¤µ¤ì¤¿3ËÜ¤ÎÆ°²è¤Î¤¦¤Á¤Î1ËÜ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÇ¯Ä¹¤ÎÂçÅìÎ©¼ù¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤Ï¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤êÀÊ¤òÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÀ©»ß¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¢£¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹
¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¾å±Ç¸å¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÇ¯¾¯¤ÎÀ±·Å²»¤µ¤ó¡Ê15¡Ë¤¬»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÊÉ¥É¥ó¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£½é¤á¤Æ¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤ÆÊÉ¥É¥ó¤Î»þ¤ËÂæ»ì¡Ê¤»¤ê¤Õ¡Ë¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤é¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤Ì´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿²£ÅÄÂç²í¤µ¤ó¡Ê15¡Ë¤Ï¡ÖÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¾ì¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ËÍ¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂçÅì¤µ¤ó¤â¡Ö¤Þ¤¿¥Ï¥ë³Ø±à¤µ¤ó¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±éºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡Ø¥Ï¥ë³Ø±à¡ÙÂè2ÃÆ¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤ÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£