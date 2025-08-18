ワイモバイルオンラインストアにてシンプル2 SのSIMカード・eSIMのみを契約で特典が9月1日15時まで増額中！MNPだと1万円相当に
|Y!mobile公式WebストアでSIMカードおよびeSIMをMNPでシンプル2 S契約すると10,000円相当プレゼント！
ソフトバンクは18日、携帯電話サービス「Y!mobile」の公式Webショップ「ワイモバイルオンラインストア」においてSIM（SIMカードおよびeSIM）のみを契約した場合の特典を2025年8月18日（月）10時から9月1日（月）15時00分までの期間限定で＋5,000円相当（金額は税込、特典額はすべて非課税）を増額するとお知らせしています。
特典は申込後の利用開始（開通月）の翌々月初頃に契約した携帯電話番号宛にSMSでポイントコードが送付され、SMSに記載されているポイントコードからPayPayポイントとしてチャージできます。またMNPには携帯電話サービス「SoftBank」や「LINEMO」、「LINEモバイル」などのソフトバンク回線による仮想移動体通信事業者（MVNO）からの移行は対象外なのでご注意ください。
ワイモバイルではスマートフォン（スマホ）など向けの4G／5Gに対応した料金プラン「シンプル2」（S・M・L）を提供しており、シンプル2 Sは月額2,365円で月4GBまで、シンプル2 Mは月額4,015円で月30GBまで、シンプル2 Lは月額5,115円で月35GBまで使え、さらにシンプル2 M・Lは月間高速データ通信利用量が1GB以下の場合に自動割引が適用されます。
また割引としておうち割 光セット（A）やPayPayカード割を適用した場合にはシンプル2 Sが月額1,078円、シンプル2 Mが月額2,178円、シンプル2 Lが月額3,278円となります。さらに各プランともにオプションとしてデータ増量オプションが用意され、シンプル2 Sでは＋2GBで合計月6GB、シンプル2 Mでは＋10GBで合計30GB、シンプル2 Lでは＋10GBで合計40GBとなります。
今回、これらのうちのシンプル2 SをMNPにてSIMのみを契約した場合に10,000ポイントがプレゼントされることになりました。なお、高速データ通信容量を超過後の通信速度はシンプル2 Sは最大300Kbpsですが、シンプル2 MとLは最大1Mbpsとなります。その他、シンプル2 Sには通話オプションとして「だれとでも定額＋」（月額880円）と「スーパーだれとでも定額＋」（月額1,980円）も用意されています。
|料金プラン
|シンプルS
|シンプルM
|シンプルL
|月額利用料（税込）
|2,365円
|4,015円
|5,115円
|月間データ容量（規定容量）
|4GB
|30GB
|35GB
|データ増量オプション
|＋2GB
|＋5GB
|＋5GB
|合計
|6GB
|35GB
|40GB
記事執筆：memn0ck
