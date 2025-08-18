携帯電話サービス「SoftBank」と「Y!mobile」にてクラウドストレージ「あんしんデータボックス」の月額料が半額になるキャンペーンなど
「200GBまでバックアップ割」と「1ヵ月無料キャンペーン」が実施！
ソフトバンクは18日、携帯電話サービス「SoftBank」および「Y!mobile」においてスマートフォン（スマホ）などの写真や動画などの大切なデータをインターネット上の安全な場所にバックアップできるクラウドストレージサービス「あんしんデータボックス」にて加入月の翌月から月額料を300円（金額はすべて税込）割引するキャンペーン「200GBまでバックアップ割」を2025年8月20日（水）から実施すると発表しています。キャンペーンの終了日は現時点では未定で、終了する場合には事前に公式Webサイトなどで案内するとのこと。
あんしんデータボックスはソフトバンクが提供しているクラウドストレージサービスで、SoftBankやY!mobileだけでなく、携帯電話サービス「LINEMO」やそれ以外を利用している人でも使えるキャリアフリーとなっており、iPhoneやiPad、Android、Windows、Macなどで利用できます。写真や動画、音楽などの保存のほか、一部の環境では連絡先やSMS、MMS、通話履歴の同期機能にも対応しています。なお、1ファイルのアップロード上限は5GBですが、Webブラウザーでは2GBまでとなっています。
今回、そんなあんしんデータボックスがSoftBankとY!mobileの利用者なら200GBまでバックアップ割とあんしんデータボックス 1ヵ月無料キャンペーンが実施されます。なお、キャンペーンを適用するにはバックアップ対象項目のいずれかが設定されている必要があり、対象項目はiPhone・iPadの場合は写真・動画、AndroidやWindows、Macの場合は写真・動画・音楽・ドキュメントとなり、これら以外の項目（連絡先／SMS・MMS／通話履歴）のみをバックアップ設定しても割引されないということなのでご注意ください。
|特典
|名称
|割引額
|適用条件
|1
|契約者全員2カ月目特典
|300円
|・キャンペーン対象期間中にあんしんデータボックスの利用期間が2カ月目を迎えること
・過去に本特典の割引を受けたことがないこと
|2
|データ容量割
|300円
|・あんしんデータボックスに加入していること
ソフトバンク指定の判定時においてバックアップしたデータ保存量が200GB以下であること※1（判定した月※2の翌々月※2の月額料から割引）
・バックアップ対象項目のいずれかが設定されていること
※2 いずれも協定世界時（UTC）の時刻です。なお、日本時間では判定した月の翌月です。詳しくは「200GBまでバックアップ割」規約をご確認ください。
※3 過去に3カ月無料キャンペーンおよび1カ月無料キャンペーンの適用を受けたことがある場合は適用されません。
※4 特典1と特典2を同時に適用することはできません。
記事執筆：memn0ck
