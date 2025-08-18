歌手の倖田來未(42)が、18日までに自身のインスタグラムを更新。17日に開催された新日本プロレス“真夏の祭典”「G1クライマックス35」決勝戦を生観戦したことを報告した。

自身のインスタグラムで「新日本プロレスG1決勝戦へ行ってきました！！！！！」と題して投稿した。

「有明アリーナとんでもない盛り上がりでした！！もう今日が楽しみで楽しみで、毎日ドキドキしながら試合結果を見ておりました」とこれまでのG1を振り返り、生観戦した様子などを写真で投稿した。

そして倖田の“推し”は決勝戦に進出したEVILだと明かした。しかし決勝戦でEVILはKONOSUKE TAKESHITAに25分超えの激闘に敗れて準優勝に終わった。「私みたいな、まだまだプロレスファン歴が短いもんであれですが。TAKESHITA選手、evilもほんまにかっこよかったです。ですが、evilが絶対に勝つと応援していたので、悔しくて悔しくて、試合会場で泣きました」と試合後に泣いた自撮りショットも公開した。

「試合には負けましたが、試合を見て確信しました。イービルは、強いんです。ずる賢いんです。仲間の愛に包まれてるんです。あのイービルコールがいまでも心に残っています。結果も大切ですが、いかにあの試合を見た方々への心に残るかどうか。あれほどの人の心を巻き込んだ。今日の試合は、ほんっっとうに心に残っています！！」と印象に残った様子をつづった。

最後に「私も、心に残る戦い、、ではなく、心に残るライブ、音楽を作るぞー！！今週末の東京公演頑張ります！！その後にはアリーナ！みなさんぜひ興奮しにきてください！！！」と締めた。

ファンからは「来年こそは、絶対に支配しましょう」「來未ちゃんが有意義な休日過ごせたようで嬉しいです」「泣いたくぅちゃん鼻真っ赤だよ」「泣いて悔しがるとは可哀想に」「リベンジに期待しておりますぞ」などの声が上がった。