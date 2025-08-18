1970年8月23日に大阪万博会場で発表された楽曲『戦争を知らない子供たち』を、モーニング娘｡’25やアンジュルムらメンバーを擁する“ハロプロ西日本”がカバーすることが18日、発表されました。

『戦争を知らない子供たち』は、きたやまおさむさんが作詞、杉田二郎さんが作曲を担当しました。1970年8月23日、全日本アマチュア・フォーク・シンガーズによって人々の前で初披露。1971年にジローズ（杉田二郎さん・森下次郎さん）の歌唱でシングルリリースされヒットし、戦争を知らない世代から平和への願いを託す象徴として、現在まで幅広い世代に歌い継がれています。

■再び大阪で開催中の国際博覧会にあわせて復活

2025年、再び大阪で開催中の国際博覧会にあわせてこの名曲が新たな形で復活。西日本出身者を集めた“ハロプロ西日本”が歌唱します。

メンバーは、元Juice=Juiceの植村あかりさん（26）、モーニング娘｡’25の井上春華さん（19）、アンジュルムの下井谷幸穂さん（19）、Juice=Juiceの松永里愛さん（20）と有澤一華さん （21）、つばきファクトリーの秋山眞緒さん（23）と豫風瑠乃さん（17）、BEYOOOOONDSの西田汐里さん（22）と岡村美波さん（20）、OCHA NORMAの広本瑠璃さん（22）と西粼美空さん（19）、 ロージークロニクルの植村葉純さん（17）と上村麗菜さん（16）の13人。16歳から26歳までの若い世代が、平和の願いを込めて歌います。

作曲を手がけた杉田二郎さんは、「これから先、生まれくる新たな命が“戦争を知らない子供たち”であり続けていてほしい、と願うばかりです!! 今回、私のその想いが伝わってくる、彼女たちの歌声を聴いて、非常に力強さと、喜びを感じました」とコメントしています。