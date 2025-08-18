【宗教から逃げる決断】30年間の我慢が爆発！宗教にハマる毒母から逃げた娘が「くたばれ！」と恨みを叫んだワケ【作者に聞く】
猛暑の夏はお家でのんびり漫画三昧…！夏休み特集として、2025年によく読まれた漫画を改めて紹介！
子どもの頃から漫画が好きで、ユーモアあふれる作品を描いてきた宮野シンイチさん(@Chameleon_0219)。X(旧Twitter)で公開された『夜逃げ屋日記』は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基にした人気漫画だ。今回は、SNSに投稿されている『夜逃げ屋日記』の第20話を紹介するとともに、依頼者のお母さんの印象などについて著者に話を聞いた。
■母親の笑顔が怖い…30年間我慢した娘の心の叫び
夜逃げ屋のスタッフとして荷物の搬入を終えた宮野さんたちは、依頼者の井上さんを移転先まで送ることになった。井上さんは、道中に駅前を通ってほしいと社長に頼む。理由を尋ねると、そこにお母さんが宗教のパンフレットを配っているからだという。井上さんの意思を尊重し、社長がワゴン車を駅前に向かわせると、白い帽子を被ったお母さんが立っていた。
ワゴン車はスピードを落とし、窓越しに井上さんとお母さんの目が合う。そして、ワゴン車はその場を去っていく。
いつもは静かな井上さんだったが、しばらくすると歯ぎしりを始め、これまでに聞いたことのない大きな声で「くたばれくそババァ！」と叫んだ。この叫びは、30年間我慢し続けた井上さんの心の叫びだった。ワゴン車は、井上さんの移転先に向かって走り続ける。
■「笑顔が逆に怖かった」作者が明かす母親の印象と娘への同情
現在も夜逃げ屋のスタッフとして活動している宮野さんに、井上さんのお母さんや、娘の叫びについてインタビューした。
宮野さんは、井上さんのお母さんを見たときの印象を「笑顔で幸せそうだったが、その笑顔が逆に怖かった」と語る。また、井上さんの叫びを聞いたときは「ものすごくびっくりした」という。「読んでいただいた方にはわかると思うんですが、かなり物静かな方だったので。ただ、それだけ溜め込んでいたものも多かったんでしょうし、驚きのあとはただただ同情しました」と当時の心境を明かした。
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
