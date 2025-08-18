きょうの為替市場、ＮＹ時間に入ってドル高の動きが出ており、ドル円も１４７円台後半に上昇。ただ、１４７円台での推移で大きな変化はない。週末にアラスカで行われた米ロ首脳会談では、想定通りではあったものの、ウクライナ紛争での合意は形成できなかった。そのほか、先週は米インフレ指標や小売売上高などの重要指標を通過したが、市場では９月利下げ期待に変化はないものの、一部で期待されていたような、ＦＲＢの積極利下げを促すような内容でもなかった。



ＦＲＢも判断か悩ましい状況に追い込まれているが、その点については、今週のワイオミング州ジャクソンホールでのＦＲＢのシンポジウムが注目される。特に金曜日のパウエル議長のスピーチが注目されるが、利下げの可能性は否定しないのかもしれないが、一部で期待されているような積極利下げを強調するようなことはないと見られている。



このような中、ドル円は１００日線と２００日線のレンジ内での推移を続けている状況。本日の１００日線は１４５．５０円付近、２００日線は１４９．２５円付近。現在はその中心の１４７円台で推移している状況。



なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は現行付近には観測されていない。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

