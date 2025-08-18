Netflix日本上陸10周年記念イベント、渋谷で開催へ 限定グッズの販売も
動画配信サービス「Netflix」が、今年9月、日本でのサービス開始から10周年を迎える。これを記念し、東京・渋谷のMEDIA DEPARTMENT TOKYOにて、歴代の人気作から最新作までを体験できるアニバーサリーセレブレーションを開催することが明らかになった。
【動画】10周年スペシャルムービー「次のエピソードへ」（90秒）
「Entertain the World（世界を楽しませる）」というミッションのもと、Netflixは10年間にわたり、日本の視聴者に対しても多彩な物語を届けてきた。その革新的な作品群は、独自の発想と高いクオリティを兼ね備え、国内外で数多くのファンを生んでいる。
今回のイベントは、9月5日から14日までの10日間限定で開催され、『ストレンジャー・シングス 未知の世界』や『イカゲーム』、『今際の国のアリス』など、Netflixの人気作品の世界をリアルに表現したエリアや限定グッズの販売など、ここでしか味わえない体験を提供する（1Fは事前登録なしで入場可。2F・3Fへの入場は事前登録が必要）。
1階の物販エリア（事前登録なしで入場可）では、Tシャツや作品別のグッズ、アニバーサリー限定アイテムなど、ファン必見のオリジナルグッズを販売。Tシャツファクトリーもあり、その場で実際にTシャツのプリント制作を行う。『ストレンジャー・シングス 未知の世界』や『ONE PIECE』、『サンクチュアリ』、『PLUTO』など、Netflixシリーズの人気タイトル全16作品の中から選ぶことができる。
ほかにも、Netflixシリーズのグッズが購入できる「コンビニエンスエリア」では、昨年大ヒットした『地面師たち』をはじめ、『ストレンジャー・シングス 未知の世界』『イカゲーム』『極悪女王』などのアパレルや雑貨など、多数のアイテムが一堂に並ぶ予定だ。
あわせて、人気俳優やプロデューサーらが日替わりで登場し、Netflixの魅力を語るスペシャルトークショーも実施される（オンラインでの応募／抽選による当選者のみ参加可能）。
世界的人気を誇るシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3の配信を記念したグローバルファンイベントも同時開催（※別会場にて開催）。キャストの出演も予定されており、こちらもオンラインでの応募・抽選による当選者のみが参加可能となる。
これまでの10年を象徴するスペシャルムービーも公開。過去の名作から心に残る“せりふ”だけをつなぎ合わせた映像は、視聴者の記憶を呼び起こしつつ、「次のエピソード」への期待を高める感動的な仕上がりとなっている。
節目を迎えるこの機会に、エンターテインメントの進化をその目で確かめてみてはいかがだろうか。
