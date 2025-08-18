【実録】１年余りで結婚生活は終了…原因は「夫のモラハラ」一択です
約３年の交際期間を経て結婚。幸せな家庭を築こうと思っていましたが、夫の言動をきっかけに夫婦関係は破綻し、２年も経たないうちに結婚生活は終了しました。そんな私の離婚のきっかけとなった「夫のモラハラ」について紹介します。
｜最初はラブラブな毎日だったのに
恋愛結婚だったので、最初はとてもラブラブ。付き合っているときは、毎日のように一緒にお風呂に入ったり、頻繁デートしたりしていたのです。大好きな彼と結婚ができて、本当に幸せを感じていました。
｜徐々に彼の本性が…
しかし、結婚して１年を過ぎたあたりから、彼の言動が少しずつ変化してきました。それまでは少し家事や料理で失敗しても「大丈夫だよ」と言っていたのですが、あからさまにため息をついたり、「しっかりしろよ！」と怒鳴られたりするように。最初は私のミスだからと「ごめんね」と謝っていましたが、あまりに頻繁に暴言をはかれるようになってきて、「普通そんなに怒るものなのかな」と疑問を感じるようになりました…。
｜夫の言動がどんどんエスカレート
そして、彼の言動は時を経るごとにどんどんエスカレート。「こんなこともできないのか！」「本当に能無しだな」と罵倒してくるのです。それでいて何も手助けしてくれない。そう、彼は典型的なモラハラ夫だったのです。不機嫌な時は１時間以上に渡って罵倒されることがあり、私のストレスも限界となっていました。
｜とうとうブチギレて離婚へ
私はおとなしく罵倒されるような、そんな弱い性格ではありません。ずっと聞き流していましたが、もう我慢の限界となり、思いっきりブチ切れました。「大体、あんたも稼ぎも大したことないし、家事もロクにできないじゃない！ 役立たずはどっちよ…」と嘲笑うように言い返してやったのです。彼ははじめて啖呵を切った私に驚いたのか、さっきまでの態度とは一転して言葉をなくしていましたね（苦笑）。その後、私は用意しておいた離婚届に目の前でサインをして夫に突きつけて、すぐにサインさせました。
夫のモラハラで悩んでいる女性は少なくないと思いますが、ストレスを感じるくらいなら思い切って突き離すことも大切だと思います。と言うか、おそらくモラハラは簡単には治らないでしょうし…。離婚という結果になっても絶対に後悔することはないと思います。（20代／フリーライター）
🌼【実録】結婚したら愛する彼が「豹変」…離婚するのも一苦労でした