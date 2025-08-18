恋愛しても大抵うまくいかない。そんな女性に共通する「特徴」とは
恋愛しても大抵うまくいかないと自覚があるなら、何かを変えないとその状況から抜け出す可能性は限りなく低くなってしまうでしょう。
そこで今回は、そんな恋愛しても大抵うまくいかない女性に共通する「特徴」を紹介します。
彼氏べったりになってしまう
男性と交際が始まると、彼氏べったりになってしまう傾向があるなら、改善する必要があるかも知れません。
彼氏に常にべったり、なんでも彼氏任せ、いつでも彼氏の言う通りにしか行動しないでいると、彼氏としては彼女を追いかける必要がなくなりますし、下手すると彼女の存在そのものがストレスになってしまうことも。
彼氏とのコミュニケーションが不十分
彼氏とのコミュニケーションが不十分な女性も、大抵うまくいかなくなるものです。
やはり彼氏との関係を長続きさせたいなら、彼氏と小まめにコミュニケーションして、信頼関係を構築していくことが何よりも大切。
彼氏に負担をかけたくないからと悩みを１人で抱え込んでしまったり、忙しくなると彼氏への連絡を後回しにしたりする傾向があるなら、その部分をまずは改善していきましょう。
価値観や将来像が彼氏と一致しない
彼氏とコミュニケーションを十分に取れていたとしても、価値観や将来像が彼氏と一致しないなら、うまくいかなくなる原因となってしまいます。
付き合いたてのうちは、そういった意見の食い違いも「愛で乗り越えられる」と考えがちですが、交際を重ねていくうちにその食い違いが２人とって大きな問題になってしまうもの。
なので、価値観や将来像が彼氏と一致しないことに気付いたら、その段階できちんと彼氏と話し合って、すり合わせか可能なのかどうかを確かめる作業をすべきです。
恋をうまくいかせるためには今回挙げた共通点を１つずつ潰していく作業が必要になるので、うまくいかない恋を繰り返しているなら、真っ先に取り組むよう意識を変えていきましょうね。
