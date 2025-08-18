彼の行動がどこか変わった…。SNSでわかる「浮気の兆候」３つ
スマホが欠かせない時代だからこそ、「浮気の兆候」は日常のSNSに表れやすくなっています。直接問い詰める前に、彼の投稿やリアクションに潜む“小さな違和感”を見抜く目を養いましょう。そこで今回は、SNSでわかる浮気の初期サインを紹介します。
投稿の「タイミング」が変わる
これまで夜に投稿していたのに、急に深夜や早朝の更新が増えた…。これは生活リズムや行動パターンに変化があった可能性があります。特に、あなたが見づらい時間帯を狙った更新は要注意。投稿の内容よりも、更新する“時間の変化”に敏感になることが、違和感を掴む第一歩です。
「誰が撮ったの？」と思う写真が増える
旅行や外食の写真で、セルフィーでもなく明らかに第三者が撮影したアングルが増えてきたら、撮影者に注目。さらにキャプションがやたら曖昧、タグ付けを避けている場合は、同行者を隠そうとしている可能性があります。背景や小物に映り込んだ“手がかり”も、無意識に真実を語ることがあります。
特定の相手とのやり取りが異常に増える
コメントや「いいね」が、特定の異性に集中していないかもチェックポイント。しかも毎回短時間で反応している場合は、その相手との心理的距離が近い証拠になり得ます。SNSのリアクションは感情の動きをダイレクトに反映するため、無意識に好意が滲み出てしまうものです。
SNSは“彼の本音を知る手がかり”となります。大切なのは、違和感の正体を冷静に確かめること。感情的になる前に行動パターンを観察し、必要なら落ち着いて話し合う準備をしておきましょうね。
