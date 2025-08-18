「とりあえずキープでいいか…」男性が恋愛対象にしない女性の特徴
好きな男性と付き合いたくても、相手の男性からは恋愛対象に見られないことも。
そこで今回は、男性が「とりあえずキープでいいか…」と考えてしまう女性の特徴を紹介します。
男性からの要求にすぐ応じてしまう
好きな男性に嫌われたくない一心で、男性からの要求に応じてしまう女性は「キープ」と思われやすいでしょう。
なぜなら、男性にとって断られる心配がない女性、追いかける必要がない女性ほど都合のいい存在はないからです。
嫌なことをされても怒れない
普通なら怒るようなことをされたとしても、相手が好きな男性だと変に気を遣って怒れない女性も「キープ」扱いされがち。
男性に貢いでしまう
デートの際に男性に常にご飯を奢ってあげたり、男性が欲しいものを買ってあげたりなどしていませんか？
そんな貢ぎグセがあると結局のところ男性からはただの財布としか見られなくなってしまうものですし、男性としても「キープ」していきたい女性になってしまうでしょう。
真剣に恋愛していきたいなら、今回紹介した言動は慎むように意識していきましょうね。
