¡¡»³ÅÄÍ¥¤¬¡¢É×¡¦¾®·ª½Ü¤È¤ÎÎø°¦¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾®·ª½Ü¤ÈÎø¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿Åö»þ
¡¡Ëè½µ·îÍËÆü¤è¤ë9»þ¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤ÎABEMA¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¡Ë¡£18Æü¤Ï²ÆµÙ¤ßÊÔ2025Âè4ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¡£
¡¡¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¤È¤Ï¡¢±¿Ì¿¤ÎÎø¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡¢Îø¤ÈÀÄ½Õ¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡£¥ë¡¼¥ë¤Ï2Çñ3Æü¤ÎÎ¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë¹ðÇò¡£¤½¤³¤Ç¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é½ªÎ»¡¢¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¼¡¤ÎÎ¹¤òÂ³¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«Áª¤Ù¤ëÊý¼°¤Ç¤¢¤ë¡£Îø°¦¸«ÆÏ¤±¿Í¤Ï°æ¾åÍµ²ð¡ÊNON STYLE¡Ë¡¢ÃæÀîÂçÊå¡¢¤«¤¹¡£º£²ó¤ÏÄÌ¾ï¤è¤ê1ÇñÂ¿¤¤3Çñ4Æü¤ÎÎ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¸«ÆÏ¤±¿Í¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»³ÅÄÍ¥¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤¿¤Á¤¬¹ðÇò¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¸«¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¸å¡¢°æ¾å¤¬¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¤È¤Ï¤Ê¤ó¤«¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©Îø¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¡×¤È¼ÁÌä¡£»³ÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÀè¤Ë¡ØÍ¥¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤¹¤´¤¤³Ú¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃËµ¤°î¤ì¤ë¾®·ª¤ÎÂÖÅÙ¤Ë°æ¾å¤¬¡Ö¤«¤Ã¤±¤¨¡¼¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¤«¤¹¤â¡Ö¹¥¤¡ª¡×¤È»×¤ï¤º¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£°æ¾å¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤Þ¤À¥ª¥Ã¥±¡¼¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ø¤ó¤ä¤ó¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡¢¤â¤¦¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢°æ¾å¤Ï¡Ö¥¥¹¤Ï¤·¤Æ¤ë¤Ê¡£¤³¤ì¤Ï¡×¤ÈÅö»þ¤Î2¿Í¤òÁÛÁü¤·À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£