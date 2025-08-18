彼だけが“人生の全て”になっちゃダメ。恋愛依存から抜け出す「ヒント」
恋愛中は相手を大切に思うあまり、自分のことが後回しになってしまうものです。しかし、その状態が長く続くと「恋愛依存」に陥り、心身のバランスを崩す原因に。そこで今回は、恋愛依存から抜け出すための「ヒント」を紹介します。
「相手優先」の生活に陥らないようにする
恋愛では相手に合わせることも必要ですが、それが習慣化すると、自分の趣味や交友関係を失い、自分らしさが薄れてしまいます。ファッションや予定、行動のすべてを相手基準で決めるようになったら要注意。自分の価値を相手の反応に依存する状態は、長期的な幸福度を下げてしまうのです。
「自分だけの時間」を意識的に確保する
恋愛依存から抜け出すには、自分だけの時間を取り戻すこと。趣味や学び、運動など、恋愛以外に熱中できることを持つと、心のバランスが整いやすくなります。実際、長続きしているカップルほど、お互いに「恋人と過ごす時間」と「自分の時間」の両方を大切にしているものです。
「恋愛は人生の一部」という視点を持つ
恋愛を人生の中心に置きすぎると、うまくいかないときに大きな喪失感を抱きます。逆に、恋愛を「人生の一部にしかすぎない」と捉えられると、仕事や友人関係など他の領域も充実しやすくなり、結果的に恋愛にも良い影響を与えるでしょう。自分の生活を多方面で満たすことが、恋愛依存を防ぐ最大の予防策です。
健全な恋愛は、相手だけでなく自分の人生も豊かにしてくれるもの。相手を大切にする気持ちと、自分を大切にする時間の両方のバランスを保つことが、長く続く愛と自分らしい幸せを手に入れる近道ですよ。
