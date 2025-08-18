「朝から汗だく、、」って人へ！【ユニクロ】夏の相棒♡「優秀アイテム」

朝から汗ばむ季節、できるだけ快適に過ごしたい人におすすめなのが【ユニクロ】の「エアリズム」シリーズ。汗をかいてもベタつきにくくさらっと着られそうな素材感に、接触冷感や消臭機能なども備わっているので、暑い日も一日中心地良く過ごせそう。今回は、夏の頼れる相棒として活躍しそうなエアリズムの「優秀アイテム」を厳選してご紹介します。

上品見えも狙えるシンプルT

【ユニクロ】「エアリズムシームレスT」\990（税込・セール価格）

形はシンプルなTシャツですが、ドレープが楽しめるやわらかな素材感で、美しさも感じられる一枚。前後で差のある丈やサイドスリットが、おしゃれに見えるポイント。後ろの丈はヒップ周りが隠れる長めのデザインで、気になる体型カバーも期待できそう。さらっと着られるので、普段使いはもちろん、スポーツシーンにも頼りになるアイテムです。

サッと羽織れるUVパーカーで日差し対策

【ユニクロ】「エアリズムUVカットフルジップパーカ」\2,990（税込）

UVカットと消臭機能が備わったジップパーカーは、日差しが強い日や汗ばむ日も快適に過ごせそうです。手の甲までカバーできるサムホール付きで、抜かりなく紫外線対策をしたい人にぴったり。軽くてコンパクトにまとめられるパッカブル仕様なので、バッグに入れて持ち歩くのもおすすめです。

アクティブにもきれいめコーデにも活躍しそう！

【ユニクロ】「ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツ」\2,990（税込）

ストレッチのきいたエアリズム素材のジョガーパンツは、動きやすさと快適なはき心地が期待できる一本。吸汗速乾性があるので、汗をかいてもベタつきにくく、パンツが肌に張り付く不快感も軽減してくれそうです。上品な艶感があるので、ジャケットなどきれいめアイテムと合わせて、通勤スタイルに取り入れるのもおすすめです。

美シルエットが映える快適ワンピ

【ユニクロ】「ウルトラストレッチエアリズムワンピース」\2,990（税込）

程よく広がる美しいフレアシルエットが魅力のノースリーブワンピース。接触冷感機能とドライ機能を備えていて、心地よい着心地が期待できます。標準丈のほか、短めや長め丈もあるので、身長や好みの長さに合わせて選べるのも嬉しいポイント。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N