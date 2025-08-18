【PLAZA】で手に入る♡ 急な雨もOKな「ぷりかわレイングッズ」4選

今年は外に出て夏を満喫したいけど、せっかくの楽しい時間を急な雨に邪魔されたら……そんなのもったいない！そこで今回は、急な雨もOKな「レイングッズ」を4つご紹介します。雨宿りができない環境だからこそ可愛い雨具をバッグにしのばせておくべし♡

急な雨もOKな【レイングッズ】

Item 【PLAZA】ブルー×オレンジお花パラソル折りたたみ傘

広げたときに傘のてっぺんでパッと花が開くモチーフが可愛い♡ 淡い水色がやわらかい雰囲気を醸す。

ブルー×オレンジお花パラソル折りたたみ傘 3,520円／PLAZA

Item 【PLAZA】ピンク×ブルーお花パラソル折りたたみ傘

バッグの中でもすぐに見つかるから、もしものときに助かるデザイン。お派手なデザインで存在感バツグン！

ピンク×ブルーお花パラソル折りたたみ傘 3,520円／PLAZA

Item 【PLAZA】Wpc.折りたたみ傘

UV効果が高いから、日焼け対策にも！コンパクトサイズにたためるのが◎。

Wpc.折りたたみ傘 3,630円／PLAZA

Item 【PLAZA】Wpc.ポシェット折りたたみ傘

ポシェットタイプのケースで小さめバッグ派のコでも持ち運びやすい。上品ピンクでオトナな印象に♡

Wpc.ポシェット折りたたみ傘 4,400円／PLAZA

