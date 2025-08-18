好き＆行ってみたい「京都府の森林浴スポット」ランキング！ 2位「天橋立」を抑えた1位は？【2025年調査】
近畿地方の各府県には、豊かな自然と四季折々の美しさを楽しめる森林浴スポットが点在しています。観光名所としても人気の高い場所から、地元の人に愛される穴場まで、多彩な魅力を誇る上位スポットを県別に発表します。
All About ニュース編集部では、8月12〜14日の期間、全国10〜60代の男女222人を対象に、「森林浴スポット（近畿地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「京都府の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【12位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「股下から除くのも良いですが天橋立の松林を散策して心を癒すことをお勧めします。4キロ弱なので足腰に問題なければ歩くのが良いです」（60代男性／和歌山県）、「京都市内とはまた違った雰囲気で、すごく穏やかな場所なのでゆっくりできて好きな場所です」（20代女性／大阪府）、「天橋立のケーブルカーを登った先から見える景色は絶景です」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「都会からそれほど遠くないが、原生林の残るスポットもあり、喧騒を忘れてリフレッシュできる。鹿に遭遇することもある」（30代男性／東京都）、「実際に行った人から、実に良かったと勧められてます」（50代女性／兵庫県）、「パワースポットとも呼ばれる鞍馬神社や貴船神社へ参拝した際に街の中心部の都会から離れたとても空気の澄んだ清らかで神聖な空気感とマイナスイオンが漂い、歩いてるだけでも心地良かったからです」（20代女性／京都府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
