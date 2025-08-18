Å·³¤Í´´õ¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¡Ä¡×¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡ÙÂè5¥·¡¼¥º¥óÊüÁ÷·èÄê¡¡·à¾ìÈÇ¤â12·î26Æü¸ø³«
½÷Í¥¤ÎÅ·³¤Í´´õ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡ÙÂè5¥·¡¼¥º¥ó(Ëè½µÌÚÍË21:00¡Á21:54)¤¬¡¢10·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù
Æ±ºî¤Ï¡¢Ã¡¤¾å¤²¤Î¼èÄ´´±¡¦¿¿ÊÉÍ´õ»Ò(Å·³¤)¤¬¡¢²Ä»ë²½ÀßÈ÷¤ÎÀ°¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¼èÄ´¼¼¤Ç¼èÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤¦ÀìÌç¥Á¡¼¥à¡Ö¶ÛµÞ»ö°ÆÂÐ±þ¼èÄ´ÈÉ(ÄÌ¾Î:¥¥ó¥È¥ê)¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ô¡¹¤Î¶§°ÈÈ¤È°ì¿Ê°ìÂà¤Î¿´ÍýÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡£
2014Ç¯1·î´ü¤ÎÂè1¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ4ºîÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë2ºîÉÊ¤òÊüÁ÷¡£10·î´ü¤ÎÂè5¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊüÁ÷¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡×¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤¬12·î26Æü¤Ë·èÄê¤·¡¢12Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
Âè5¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Ç²ò»¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¥¥ó¥È¥ê¡É¤¬ºÆ·ëÀ®¡£¿¿ÊÉ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢´ÉÍý´±¡¦³á»³¾¡Íø(ÅÄÃæÅ¯»Ê)¡¢¶Ì³À¾¾É×(ÄÍÃÏÉð²í)¡¢É©ËÜ¿Ê(¤Ç¤ó¤Ç¤ó)¡¢¾®ÀÐÀî½ÕÉ×(¾®Æü¸þÊ¸À¤)¤éÅ´ÊÉ¤Î¼èÄ´¤Ù¥Á¡¼¥à¤¬Ëè²ó¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÈïµ¿¼Ô¤¿¤Á¤Ë´ºÁ³¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Â®¿å¤â¤³¤ß¤Á¡¦ÎëÌÚ¹À²ð¤¬±é¤¸¤ë·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý»¦¿ÍÁÜººÂè°ì·¸¤ÎÌ¾¥³¥ó¥Ó¡¦¤â¤Ä¤Ê¤Ù¤ä¡¢ÂçÁÒ¹§Æó¤¬±é¤¸¤ë·Ù»ëÄ£ÉûÁí´Æ¡¦ÈØ¾ëÏÂµ×¤é¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌÌ¡¹¤âÅÐ¾ì¡£Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¹¤ë·à¾ìÈÇ¤Ë¸þ¤±¡¢·à¾ìÈÇ¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¤ë¥¥ó¥È¥ê¤Î³èÌö¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥ê¡¼¥º12Ç¯ÌÜ¤Ç¿ë¤Ë´°·ë¤ò·Þ¤¨¤ëÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡È¥¥ó¥È¥ê¡É¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡¡Âç´¶¼Õ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤â»ÏÆ°¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤ÎÎ¾¼´¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ë¤Ù¤¯¡¢¡È¥¥ó¥È¥ê¡É¥Á¡¼¥à¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆÏ¤±¤ë¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ Âç´¶¼Õ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×ÆÃÀß¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ûÅ·³¤Í´´õ
¤³¤ÎÅÙ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯·à¾ìÈÇ¤ò¸ø³«¤Ç¤¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢12Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡È¥¥ó¥È¥ê¡É¤ò°¦¤·¡¢¸ø³«¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Ä¤Ä¡Ä¡Ä¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤! ¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¡È¥¥ó¥È¥ê¡É¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¡È¥Á¥ã¥ó¥¹¡É¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¤â¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢³§¤µ¤Þ¤Î»×¤¤¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä»ä¤¿¤Á¤â¡ÖÎÉ¤¤Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤ËÀäÂÐ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡È¥¥ó¥È¥ê¡É¤ÏÂè1¥·¡¼¥º¥ó¤Î»þ¤«¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿ÆÀÌ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤¸½¾ì¡£¸½ºß¤Ï¤µ¤é¤Ëå«¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¿ô¥«·îÁ°¤Ë¤â¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤µ¤ó¡¦¥³¥Ò¤µ¤ó(¾®Æü¸þÊ¸À¤)¡¦ÅÄÃæ(Å¯»Ê)¤µ¤ó¤È4¿Í¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ª¿©»ö²°¤µ¤ó¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ç¤â¡ÖÏ¢¥É¥é¤ò¤â¤¦°ì²ó¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤ª¤¸¤µ¤Þ¤¿¤Á¤Ï¡Ö°ìÈÖ´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏËÍ¤¿¤Á¤«¤â¤Í¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¼Â¤ò¸À¤¦¤È¡¢¼ê¶¯¤Èïµ¿¼Ô¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÄ¹Ãú¾ì¤Î¼èÄ´¼¼¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Ëè²óÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è! Ç¯ÎðÅª¤ËÂÎÎÏ¤Ê¤É¤¬Íî¤Á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë²Ý¤¹¤â¤Î¤ÏÇ¯¡¹Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Àº¿ÀÎÏ¤È·Ð¸³ÃÍ¡¢É½¸½ÎÏ¤ÏÇ¯¡¹¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤! ¡Èº£¤Î»ä¤À¤«¤é¤³¤½¤Î²ÝÂê¡É¤Ë³Ú¤·¤¯Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÀäÂÐ¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¤¸¤µ¤Þ¤¿¤Á¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÎÏ¤âÇ¯¡¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç(¾Ð)¡¢È¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î12Ç¯¤ÎÁí·ë½¸¡Ä¡Ä¡ÈÁ´¡¦Å·³¤Í´´õ¡É¤Ç¤ª¤¸¤µ¤Þ¤¿¤Á¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¡È¥¥ó¥È¥ê¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Á¡¼¥àÎÏ¤È³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤â¤Ã¤¿ÊüÁ÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡×¡Ù¤ÏÃ¡¤¾å¤²¤Î¼èÄ´´±¡¦¿¿ÊÉÍ´õ»Ò(Å·³¤)¤¬¡¢²Ä»ë²½ÀßÈ÷¤ÎÀ°¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¼èÄ´¼¼¤Ç¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤¦ÀìÌç¥Á¡¼¥à¡Ö¶ÛµÞ»ö°ÆÂÐ±þ¼èÄ´ÈÉ(ÄÌ¾Î:¥¥ó¥È¥ê)¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ô¡¹¤Î¶§°ÈÈ¤È°ì¿Ê°ìÂà¤Î¿´ÍýÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Î·à¾ìÈÇ¡£2023Ç¯6·î16Æü¤Ë¸ø³«Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯5·î18Æü¤ËÎ¾¿Æ¤È¶¦¤ËÅÝ¤ìÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¼«»¦¤Û¤¦½õ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î»ÔÀî±îÇ·½õ¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸ø³«±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù
Æ±ºî¤Ï¡¢Ã¡¤¾å¤²¤Î¼èÄ´´±¡¦¿¿ÊÉÍ´õ»Ò(Å·³¤)¤¬¡¢²Ä»ë²½ÀßÈ÷¤ÎÀ°¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¼èÄ´¼¼¤Ç¼èÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤¦ÀìÌç¥Á¡¼¥à¡Ö¶ÛµÞ»ö°ÆÂÐ±þ¼èÄ´ÈÉ(ÄÌ¾Î:¥¥ó¥È¥ê)¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ô¡¹¤Î¶§°ÈÈ¤È°ì¿Ê°ìÂà¤Î¿´ÍýÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡£
Âè5¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Ç²ò»¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¥¥ó¥È¥ê¡É¤¬ºÆ·ëÀ®¡£¿¿ÊÉ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢´ÉÍý´±¡¦³á»³¾¡Íø(ÅÄÃæÅ¯»Ê)¡¢¶Ì³À¾¾É×(ÄÍÃÏÉð²í)¡¢É©ËÜ¿Ê(¤Ç¤ó¤Ç¤ó)¡¢¾®ÀÐÀî½ÕÉ×(¾®Æü¸þÊ¸À¤)¤éÅ´ÊÉ¤Î¼èÄ´¤Ù¥Á¡¼¥à¤¬Ëè²ó¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÈïµ¿¼Ô¤¿¤Á¤Ë´ºÁ³¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Â®¿å¤â¤³¤ß¤Á¡¦ÎëÌÚ¹À²ð¤¬±é¤¸¤ë·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý»¦¿ÍÁÜººÂè°ì·¸¤ÎÌ¾¥³¥ó¥Ó¡¦¤â¤Ä¤Ê¤Ù¤ä¡¢ÂçÁÒ¹§Æó¤¬±é¤¸¤ë·Ù»ëÄ£ÉûÁí´Æ¡¦ÈØ¾ëÏÂµ×¤é¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌÌ¡¹¤âÅÐ¾ì¡£Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¹¤ë·à¾ìÈÇ¤Ë¸þ¤±¡¢·à¾ìÈÇ¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¤ë¥¥ó¥È¥ê¤Î³èÌö¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥ê¡¼¥º12Ç¯ÌÜ¤Ç¿ë¤Ë´°·ë¤ò·Þ¤¨¤ëÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡È¥¥ó¥È¥ê¡É¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡¡Âç´¶¼Õ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤â»ÏÆ°¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤ÎÎ¾¼´¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ë¤Ù¤¯¡¢¡È¥¥ó¥È¥ê¡É¥Á¡¼¥à¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆÏ¤±¤ë¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ Âç´¶¼Õ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×ÆÃÀß¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ûÅ·³¤Í´´õ
¤³¤ÎÅÙ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯·à¾ìÈÇ¤ò¸ø³«¤Ç¤¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢12Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡È¥¥ó¥È¥ê¡É¤ò°¦¤·¡¢¸ø³«¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Ä¤Ä¡Ä¡Ä¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤! ¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¡È¥¥ó¥È¥ê¡É¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¡È¥Á¥ã¥ó¥¹¡É¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¤â¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢³§¤µ¤Þ¤Î»×¤¤¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä»ä¤¿¤Á¤â¡ÖÎÉ¤¤Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤ËÀäÂÐ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡È¥¥ó¥È¥ê¡É¤ÏÂè1¥·¡¼¥º¥ó¤Î»þ¤«¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿ÆÀÌ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤¸½¾ì¡£¸½ºß¤Ï¤µ¤é¤Ëå«¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¿ô¥«·îÁ°¤Ë¤â¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤µ¤ó¡¦¥³¥Ò¤µ¤ó(¾®Æü¸þÊ¸À¤)¡¦ÅÄÃæ(Å¯»Ê)¤µ¤ó¤È4¿Í¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ª¿©»ö²°¤µ¤ó¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ç¤â¡ÖÏ¢¥É¥é¤ò¤â¤¦°ì²ó¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤ª¤¸¤µ¤Þ¤¿¤Á¤Ï¡Ö°ìÈÖ´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏËÍ¤¿¤Á¤«¤â¤Í¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¼Â¤ò¸À¤¦¤È¡¢¼ê¶¯¤Èïµ¿¼Ô¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÄ¹Ãú¾ì¤Î¼èÄ´¼¼¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Ëè²óÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è! Ç¯ÎðÅª¤ËÂÎÎÏ¤Ê¤É¤¬Íî¤Á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë²Ý¤¹¤â¤Î¤ÏÇ¯¡¹Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Àº¿ÀÎÏ¤È·Ð¸³ÃÍ¡¢É½¸½ÎÏ¤ÏÇ¯¡¹¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤! ¡Èº£¤Î»ä¤À¤«¤é¤³¤½¤Î²ÝÂê¡É¤Ë³Ú¤·¤¯Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÀäÂÐ¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¤¸¤µ¤Þ¤¿¤Á¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÎÏ¤âÇ¯¡¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç(¾Ð)¡¢È¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î12Ç¯¤ÎÁí·ë½¸¡Ä¡Ä¡ÈÁ´¡¦Å·³¤Í´´õ¡É¤Ç¤ª¤¸¤µ¤Þ¤¿¤Á¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¡È¥¥ó¥È¥ê¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Á¡¼¥àÎÏ¤È³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤â¤Ã¤¿ÊüÁ÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡×¡Ù¤ÏÃ¡¤¾å¤²¤Î¼èÄ´´±¡¦¿¿ÊÉÍ´õ»Ò(Å·³¤)¤¬¡¢²Ä»ë²½ÀßÈ÷¤ÎÀ°¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¼èÄ´¼¼¤Ç¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤¦ÀìÌç¥Á¡¼¥à¡Ö¶ÛµÞ»ö°ÆÂÐ±þ¼èÄ´ÈÉ(ÄÌ¾Î:¥¥ó¥È¥ê)¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ô¡¹¤Î¶§°ÈÈ¤È°ì¿Ê°ìÂà¤Î¿´ÍýÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Î·à¾ìÈÇ¡£2023Ç¯6·î16Æü¤Ë¸ø³«Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯5·î18Æü¤ËÎ¾¿Æ¤È¶¦¤ËÅÝ¤ìÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¼«»¦¤Û¤¦½õ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î»ÔÀî±îÇ·½õ¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸ø³«±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£