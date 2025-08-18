A¤§! group¡ØSUMMER SONIC¡Ù¤Ë½é½Ð±é¡¡¡ÖÇ®ÎÌ¤À¤±¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Þ¤»¤ó¡ª¡×
A¤§! group¤¬17Æü¡¢¡ØSUMMER SONIC 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¡£CD¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤á¤Æ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ç¡¢Ç®¤¤»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Âçºå¡¦ËüÇîµÇ°¸ø±à¤Î¡ØAIR STAGE¡Ù¤Ë¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿A¤§! group¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡ÖA¤§¡ª¡¡A¤§¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥ë¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È´¿À¼¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡£¥Ð¥ó¥É¤Ç¥É¥é¥à¤òÃ´Åö¤¹¤ëº´Ìî¾½ºÈ¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿¡ØA¤§ You Ready¡©¡Ù¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ØBreak Through¡Ù¤ä¡ØÇ¾Æâ¥é¥×¥½¥Ç¥£¡¼¡Ù¤ò¥Ð¥ó¥É¤ÇÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥ó¥É¶Ê¤ÎÈäÏª¤ò°ìÅÙ½ª¤¨¤ë¤È¡¢ÀµÌçÎÉµ¬¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬²þ¤á¤Æ¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬A¤§! group¤Ç¤¹¡ª¡¡Ì¾Á°¤À¤±¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤¦¤¾ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°§»¢¡£¤Þ¤¿¡¢Ëöß·À¿Ìé¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤¬¡ÖËÍ¤¿¤Á¡¢¼Â¤Ï¥À¥ó¥¹¤â¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ø¡£s**t kingz¤Îshoji¤µ¤ó¤¬¿¶¤êÉÕ¤±¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ø¡ÔA¡ÕBEGINNING¡Ù¤Ê¤É¤Î¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ëöß·¤µ¤ó¤¬¡Öº£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡º£²ó¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤¹¤Æ¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯ÌÜ¤ÇÌ¤½Ï¼Ô¤Ç¤¹¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÇ®ÎÌ¤À¤±¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡º£ÆüA¤§! group¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿Êý¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¶½Ì£»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È²ñ¾ì¤ØÇ®¤¤»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£A¤§! group¤Ï¡¢º£²ó½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡ØPHOTOGENIC¡Ù¤ò´Þ¤á¡¢Á´Éô¤Ç11¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£