¡ÖÆîÊ©¤Î»÷¹ç¤¦½÷¡×äªÈþÏÂ»Ò¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç°µ´¬¤ÎÈþµÓ¤òÈäÏª¡Ö¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤ë¤Í¡×¡ÖåºÎï¡×
¡ÖÆîÊ©¤Î»÷¹ç¤¦½÷¡×äªÈþÏÂ»Ò¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç°µ´¬¤ÎÈþµÓ¤òÈäÏª¡Ö¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤ë¤Í¡×¡ÖåºÎï¡×
ÇÐÍ¥¤ÎäªÈþÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Ï8·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛäªÈþÏÂ»Ò¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë
¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¡ª¡×äª¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤Ë15Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È´·²¤ÎÈþµÓ¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¹õ¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ÈÇò¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²Æ¤é¤·¤¤»Ñ¤òÈäÏª¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥â¥Ê¥³¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÃæÀ¤¤ÎÊ·°Ïµ¤Éº¤¦³¹ÊÂ¤ß¤ä¡¢ÀÄ¤¬±Ç¤¨¤ëÈþ¤·¤¤³¤¤Ê¤É¡¢²Æ¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÆîÊ©¤Î»÷¹ç¤¦½÷¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¡¼¡×¡Ö¤¹¤´¤¯Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤ë¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤È¾ì½ê¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âåºÎï¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ß¡¼¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ê³¤³°¤Î¼Ì¿¿Á´Éô¹¥¤¡×13Æü¤Ë¤â¡Ö½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¥µ¥ó¥ì¥ß¤È¡¢°ÊÁ°°ìÅÙË¬¤ì¤ÆÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ë¥ë¡×¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥µ¥ó¡¦¥ì¥ß¤È¥¢¥ë¥ë¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿äª¤µ¤ó¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¡¼¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ê³¤³°¤Î¼Ì¿¿Á´Éô¹¥¤¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¡Ø¥¢¥ë¥ë¤Î½÷¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£(Ê¸:³ùÅÄ ¹°)
³°Éô¥µ¥¤¥È