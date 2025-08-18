見てしまい絶句…不審者の車内にあった「とんでもないもの」｜あの日わたしは、誘拐されかけた【ママリ】

このお話は、著者・ほや助さんによるエッセー作品です。誘拐に遭いかけた怖い経験談を描いています。過去に配信し反響があったものを再編成しています。ほや助さんの誘拐危機一髪ストーリー『あの日わたしは、誘拐されかけた』をご覧ください。

不審者に腕をつかまれ、力ずくで車に連れ込まれる寸前の、絶体絶命のほや助さん。さらに追い打ちをかけるように、車の中のあるものがほや助さんの目に入ります。その正体は、こんな場所にあるには不自然極まりないものでした。

恐怖するほや助さんの視界に飛び込んできたのは、小さな女の子用のパンツ。不審者がそれをどう手に入れ、何に使って来たのか、そしてどうする気なのか、考えただけでも恐怖しかありません。



どうにか逃げなくてはいけない場面ですが、小学生1人で対処するのは本当に大変です。複数名で行動したり、親が送迎したりする対策の重要性を考えさせられます。





