タレントの藤本美貴（40）が18日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。子供たちへの鉄則を明かした。

藤本は3児の母として、飾らない素顔で育児や夫婦関係の悩みに向き合い、時には親身に、時にはバッサリと切り捨てる的確なアドバイスが共感を呼び、ママタレントとして大活躍中。

この日の番組では、「鉄の掟」が紹介される場面があった。

1つ目の掟は「地上波を見ろ！」。藤本は「子供は自分の携帯を持ってて、自分の見たいものだけ見る。でもそうすると自分の興味あるものしか出会わなくなる。だから私は“地上波を見ろ！地上波なら何でもいいから”って言う」と明かした。

その理由について「そうすればこんな職業あるんだとか、こんな人いるんだとか知れる」と説明。

なお、YouTubeなどの動画視聴については使用時間を特に厳しく制限していないというが、「そろそろいいだろっていう時に“はい、もうやめてください。地上波の時間です”って言う」といい、今では子供たちは「凄い楽しんでます、地上波の時間を」とうれしそうに語っていた。